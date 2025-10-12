Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025
in aggiornamento

Marcia Perugia-Assisi al via: 15 bus partiti anche da Bergamo. «Una delle edizioni più partecipate»

LA MANIFESTAZIONE. Partita la Marcia Perugi-Assisi della pace e della fraternità «Imagine all the people», Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. L’arrivo della testa del corteo ad Assisi è previsto intorno alle 15.

La partenza della Perugia-Assisi, la marcia della pace di domenica 12 ottobre
La partenza della Perugia-Assisi, la marcia della pace di domenica 12 ottobre
(Foto di Ansa)

È partita nella mattinata di domenica 12 ottobre la Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità «Imagine all the people», Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. L’arrivo della testa del corteo ad Assisi è previsto intorno alle 15. In tanti dietro al grande striscione con la scritta «Fraternità», con un grande drappo con i colori dell’iride e della Palestina. Per una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni organizzata per chiedere pace in Palestina, Ucraina e in tutti gli altri territori martoriati dalle guerre.

Sono infatti decine di migliaia le persone che partecipano o assiepate lungo il percorso. Da Bergamo sono giunti a Perugia almeno 15 bus, circa 800 persone, organizzati unitariamente da Acli, Caritas, Cgil e Cisl ma anche da altre realtà del territorio bergamasco.

Numerosa la presenza di associazioni, movimenti e singoli cittadine e cittadini ma anche delle Istituzioni, con la presidente della Regione Stefania Proietti, di quello della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e la sindaca Vittoria Ferdinandi. Con loro diversi leader di partito. Ci sono anche tanti leader politici presenti: i segretari del Pd Elly Schlein e di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni e il leader del M5s Giuseppe Conte. Alla Perugi-Assisi anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini.Tanta gente si è assiepata a Santa Maria degli Angeli dove si svolgerà la prima Marcia della pace dedicata ai bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Assisi
Bergamo
Perugia
Politica
politica interna
Sociale
pace
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Manifestazione
Stefania Proietti
Vittoria Ferdinandi
Acli
Caritas
cgil
CISL