Marcia Perugia-Assisi al via: 15 bus partiti anche da Bergamo. «Una delle edizioni più partecipate»

È partita nella mattinata di domenica 12 ottobre la Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità «Imagine all the people», Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. L’arrivo della testa del corteo ad Assisi è previsto intorno alle 15. In tanti dietro al grande striscione con la scritta «Fraternità», con un grande drappo con i colori dell’iride e della Palestina. Per una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni organizzata per chiedere pace in Palestina, Ucraina e in tutti gli altri territori martoriati dalle guerre.

Sono infatti decine di migliaia le persone che partecipano o assiepate lungo il percorso. Da Bergamo sono giunti a Perugia almeno 15 bus, circa 800 persone, organizzati unitariamente da Acli, Caritas, Cgil e Cisl ma anche da altre realtà del territorio bergamasco.