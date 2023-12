Niente chef, all’ex monastero di Astino la scuola del design e dell’innovazione

Aprirà a settembre

Ieri il via libera dal collegio di vigilanza dell’accordo di programma su Astino e qualche ora dopo, la presentazione alla stampa, con la volontà, spiega il presidente Bombardieri, «di annunciare subito questa novità. Per noi è un momento importante». Il CIID aprirà i battenti a settembre 2024, ma sul sito Internet (www.ciid.dk) già sono aperti i termini per le candidature (entro il prossimo 11 gennaio), con 24 posti per il prossimo anno (48 su 2025). Fondazione Mia lavorerà a spron battuto per completare i lavori sulla Cascina Convento , predisponendo aule ma soprattutto laboratori, perché qui si inventeranno soluzioni per risolvere i problemi di tutti i giorni, utilizzando la tecnologia. Con un «plus»: la biodiversità e l’ecosistema di Astino. Questo ha fatto la differenza nella scelta della sede del prestigioso istituto. Spiega ancora Bombardieri: «Da anni lavoriamo sul futuro di Astino, abbiamo avviato cantieri e valorizzato il sito con tante iniziative. Molto è cambiato da quando Astino ha vinto il Premio Paesaggio d’Europa 2021 , perché soprattutto all’estero è cambiato il livello di conoscenza su questo luogo. E mentre stava riprendendo il lavoro sulla scuola di alta formazione in cucina, nel settembre 2022 ho ricevuto una telefonata dal sindaco (Giorgio Gori, ndr) su questa nuova possibilità. Sono due le parole che mi hanno colpito, etica e impatto sociale, valori di fondo che sono importanti anche per la nostra Fondazione, nata nel 1265».

Da Copenaghen a Bergamo

«La Mia ha colto la scommessa»

Gori ringrazia la Mia «per aver colto questa scommessa» e ricorda l’impegno della Fondazione nella grande opera di restituzione del complesso di Astino, per «circa 24 milioni di euro. Era un luogo completamente abbandonato che rischiava di essere perduto». Il sindaco non tralascia di ricordare la difficoltà nel trovare «una sostenibilità economica del progetto, mantenendo una fruizione pubblica. Le ipotesi sulla scuola di alta cucina sono sfumate, anche perché abbiamo scoperto che ce n’erano tante e quella di Astino rischiava di non avere così successo». Poi l’incontro con Simona Maschi, ceo dell’Istituto con sede a Copenaghen, dove il governo dal 2019 ha stretto le maglie sulle politiche migratorie. Da qui la necessità di trovare una nuova sede per ospitare i corsi a cui partecipano studenti da tutto il mondo: «Abbiamo avuto in uno stesso corso una ragazza di 16 anni e una signora giapponese di 82, celebriamo le diversità – sottolinea Maschi –. Qui verrà chi si vuole formare per un futuro più rigenerativo, sia per le persone che per il pianeta. Trovandoci in uno dei posti più inquinati d’Europa, vorremmo ad esempio supportare le aziende nella transizione ecologica. La scuola sarà un luogo aperto, ogni settimana ci sarà la possibilità di assistere alle lezioni. Abbiamo bisogno di vivere con la città: andremo nelle scuole, ospedali, in aeroporto». Tra i docenti ci sarà anche Massimo Banzi, «papà» di Arduino, la piattaforma attraverso la quale è possibile programmare software di robotica e Intelligenza artificiale: «Sto aspettando con ansia il mio primo giorno di scuola – dice –. La mia azienda è partita da Ivrea e ancora oggi alcune componenti di Arduino vengono costruite lì. Spero che un mio studente generi la prossima Arduino prodotta a Bergamo». C’è entusiasmo tra gli imprenditori del territorio: «Confido – dice PierDamiano Airoldi, fondatore e ceo di Magnetic Media Network che farà da adviser per la scuola – che questa possibilità venga colta dalle aziende, che devono farsi trovare preparate davanti alle nuove tecnologie».