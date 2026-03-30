Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026

Omicidio Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere

I RISULTATI. La perizia ha escluso l’infermità mentale del presunto omicida. La sentenza potrebbe arrivare il prossimo 22 aprile.

Omicidio Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere
Omicidio Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere

Bergamo

Jashandeep Badhan , il ventenne vicino di casa accusato di aver ucciso Sara Centelleghe, 18 anni, con 67 colpi di forbice a Costa Volpino il 26 ottobre 2024 , era capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio. Lo ha stabilito lo psichiatra Filippo Tancredi a cui la Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Roberto Palermo) aveva affidato la perizia.

Disturbi che non incidono sulla capacità di intendere e di volere

Nell’udienza del processo di lunedì 30 marzo il dottor Tancredi, affiancato dal consulente della Procura, lo psichiatra Sergio Monchieri, ha illustrato i risultati dell’esame. Che ha evidenziato una serie di disturbi, da quello di personalità senza specificazione a quello da uso moderato di cocaina, alcol e cannabis fino a quello lieve di oppiacei. Tutti, però, non in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Omicidio Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere
Sara Centelleghe

Tancredi ha parlato di «difficoltà di gestione della rabbia» e di «aspetto narcisistico border line». Monchieri, concordando con il collega, ha specificato che si dovrebbe parlare di disturbo di comportamento e non di personalità , perché quest’ultimo «dovrebbe permanere anche in assenza dell’abuso di sostanze stupefacenti» e così invece non è risultato.

La sentenza potrebbe arrivare il 22 aprile

Dagli accertamenti psichiatrici è inoltre risultata la capacità di stare in giudizio dell’imputato. E così il processo può entrare nella sua fase finale: il 22 aprile sono previste le conclusioni del pm Raffaella Latorraca (subentrata al collega Giampiero Golluccio che ha lasciato Bergamo), del difensore Roberto Grittini e dei legali di parte civile Enrico Pollini per la madre di Sara, Marilisa Gambarini, e Roberto Pizio per Vittorio Centelleghe, padre della vittima. Nella stessa giornata potrebbe arrivare la sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Costa Volpino
Omicidio
femminicidio
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Sociale
Morte
Jashandeep Badhan
Sara Centelleghe
Filippo Tancredi
Sergio Monchieri
raffaella latorraca
Roberto Grittini
Corte d’Assise
procura