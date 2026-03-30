Omicidio Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere

Disturbi che non incidono sulla capacità di intendere e di volere

Nell’udienza del processo di lunedì 30 marzo il dottor Tancredi, affiancato dal consulente della Procura, lo psichiatra Sergio Monchieri, ha illustrato i risultati dell’esame. Che ha evidenziato una serie di disturbi, da quello di personalità senza specificazione a quello da uso moderato di cocaina, alcol e cannabis fino a quello lieve di oppiacei. Tutti, però, non in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Sara Centelleghe Tancredi ha parlato di «difficoltà di gestione della rabbia» e di «aspetto narcisistico border line». Monchieri, concordando con il collega, ha specificato che si dovrebbe parlare di disturbo di comportamento e non di personalità , perché quest’ultimo «dovrebbe permanere anche in assenza dell’abuso di sostanze stupefacenti» e così invece non è risultato.

La sentenza potrebbe arrivare il 22 aprile