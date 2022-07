Ragazzino investito con la mamma nel Milanese: trasferito in elicottero all’ospedale di Bergamo

Il ragazzino è stato sbalzato di cinque metri e ha riportato un trauma cranico commotivo e traumi al volto, a una gamba e a una spalla. Le sue condizioni sono considerate gravi: è stato trasportato, in codice rosso, in elicottero all’ospedale di Bergamo.

L’incidente si è verificato alle 14 in via dei Partigiani. La madre è stata visitata sul posto, ma non ha avuto bisogno di essere portata al Pronto soccorso.