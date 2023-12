Ripercorriamo il 2023, ecco le 10 notizie più lette sul nostro sito

Il 2023 è agli sgoccioli, tempo di bilanci, resoconti e classifiche. Non poteva mancare quella delle dieci notizie più lette tra quelle pubblicate negli scorsi 365 giorni sul nostro sito.

Purtroppo è la cronaca nera a caratterizzare la graduatoria.

1. Tragico incidente in A4

La notizia più letta del 2023 è l’ incidente mortale avvenuto lunedì 16 gennaio in A4. Orazio Ingegneri, 49enne di Almenno San Bartolomeo, è morto per uno schianto in autostrada. L’uomo era al volante di un bilico quando ha tamponato un altro mezzo pesante, un urto senza conseguenze che tuttavia si è trasformato in tragedia probabilmente per la scarsa visibilità. Pochi istanti dopo l’urto Orazio scende dall’abitacolo per constatare i danni, telefona al suo titolare, rassicurandolo, ma un terzo mezzo pesante gli piomba addosso. Il 49enne viene travolto e perde la vita sul colpo. Una notizia agghiacciante che raggiunge in pochi minuti la moglie e i tre figli.

incidente stradale mortale sull’autostrada A4, a Grezzago, in provincia di Milano, tra i caselli di Trezzo sull’Adda e Cavenago vittima Orazio Ingegneri

2. Casa in Sardegna: gli rubano una stanza

Quello che è rimasto della camera da letto con il nuovo muro «abusivo» La seconda notizia più letta è invece una disavventura curiosa e insolita che si è verificata nel mese di luglio in Sardegna. Un bergamasco arrivato nell’isola per passare alcuni giorni di vacanza nel suo appartamento si accorge che i vicini hanno abbattuto un muro di una sua stanza e lo hanno ricostruito «mangiando» letteralmente quattro metri della sua proprietà. Il furto di una camera da letto è una fattispecie che non avevamo mai raccontato, eppure è accaduto veramente.

3. Donna arrestata con l’accusa di doppio infanticidio

Una storia agghiacciante quella che abbiamo raccontato per la prima volta sabato 4 novembre: una ragazza di 27 anni di Pedrengo è stata arrestata con l’accusa di aver soffocato i suoi due figli piccoli in due momenti diversi. Un’accusa pesantissima per Monia Bortolotti, di origine indiana e residente in Bergamasca fin da bambina. Un’accusa che lei ha sempre respinto, ma che la procura ha formulato dopo due anni di indagini partendo dalla morte del secondo figlio della donna, avvenuta in modalità e circostanze analoghe a quella della primogenita, circa un anno prima, il 15 novembre del 2021. Gli inquirenti hanno riesumato il corpo della piccola e alla fine delle indagini hanno accusato la mamma 27enne di doppio infanticidio per soffocamento. La causa scatenante sarebbe stata l’incapacità di reggere la frustrazione del pianto prolungato dei bambini.

4. La morte del campione di mountain bike Dario Acquaroli

Dario Acquaroli Domenica 9 aprile una tragedia ha funestato il giorno di Pasqua in bergamasca, la morte di Dario Acquaroli, 48enne originario di San Pellegrino e residente a Curno, durante un’escursione in bicicletta, quella stessa bicicletta con cui aveva vinto molte gare nella sua carriera di professionista di mountain bike. Una caduta gli è stata fatale sulla mulattiera che da Cespedosio porta a Camerata Cornello. Dario Acquaroli è stato uno dei più forti specialisti italiani di sempre nella mountain bike: ha corso 19 mondiali con la Nazionale italiana tra cross country e marathon, vincendo due titoli europei (1992, 1993) e due titoli mondiali (1993, 1996) oltre a cinque titoli italiani (1992, 1993, 1996, 2000, 2005). Nella sua carriera ha difeso i colori di Team Bianchi, Full-Dynamix e Sintesi Larm.

5. Valanga d’acqua ad Ardesio

La rottura di una conduttura della centrale Enel di Ludrigno ad Ardesio ha provocato una vera e propria valanga d’acqua che si è riversata su una parte del paese il 5 aprile, provocando danni alle abitazioni e l’evacuazione di sette famiglie. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada provinciale è stata interrotta per giorni e le immagini drammatiche dell’ondata di acqua e fango hanno fatto il giro del web.

I danni dell'inondazione dell'acqua uscita da un canale dell'Enel ad Ardesio

6. Alberi sradicati e frane: isolata la Valle Brembana

Al settimo posto i danni provocati dal maltempo che sempre più spesso colpisce il nostro territorio con fenomeni «estremi». In questo caso si tratta di un’ondata di maltempo che ha colpito la nostra provincia Il 23 e il 24 luglio . Una bomba d’acqua che ha causato diversi danni e disagi alla circolazione. 25 millimetri di pioggia in 6 ore nel pomeriggio del 24 luglio. Una massa d’acqua enorme che non poteva non avere conseguenze su un territorio già martoriato da una serie di nubifragi nelle settimane precedenti.

Alta Valle Bremabana: strada chiusa

7. L’amore «speciale» di Lorena e Simone

Nelle prime dieci notizie più lette finalmente possiamo raccontarvi una bella storia. Si tratta di un matrimonio speciale celebrato a Villongo che ha coronato il sogno d’amore di Lorena Chiesa e Simone Sciarrini , entrambi con la sindrome di Down. Lui bergamasco e lei romana, si sono conosciuti in uno stage in Spagna. «Ci siamo guardati occhi negli occhi e ci si è spalancato il cuore». A fare da testimone della sposa l’attore orobico Alessio Boni.

Un’istantanea del matrimonio di Lorena Chiesa e Simone Sciarrini, con l’attore Alessio Boni testimone della sposa a Villongo

8. Bergamo baciata dalla fortuna: vincita da mezzo milione di euro

Una notizia di pochi giorni fa, un bergamasco ha potuto festeggiare il Natale con un regalo inaspettato e alquanto gradito un 5+1 al SuperEnalotto che gli è valso la bellezza di 500mila euro . La giocata è stata effettuata a Bergamo città alla tabaccheria di via Broseta 81.

9. Schianto mortale a Brusaporto

La nona notizia più letta è un altro incidente mortale, avvenuto il 10 luglio a Brusaporto sulla statale 42. Un tragico schianto tra un’auto e un mezzo pesante si è trasformato in una trappola di fuoco per un uomo, Francesco Randon, rimasto incastrato nell’auto e morto carbonizzato. Una scena impressionante quella a cui hanno assistito i testimoni e i soccorritori. Tra di loro i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma non hanno potuto evitare la tragedia.

Mortale tra Seriate e Brusaporto: la vittima è Francesco Randon

10. Crollano gli scaffali di grana, titolare travolto e ucciso

Un’altra tragedia caratterizza la decima notizia più letta sul nostro sito nel 2023. Quella dell’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Giacomo Chiapparini, 75enne titolare di un’azienda agricola di Romano di Lombardia. Nella serata di domenica 6 agosto, l’uomo si trovava all’interno del magazzino quando gli scaffali in cui erano stipate oltre 25.000 forme di grana padano per la stagionatura sono cadute e lo hanno schiacciato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino alla mattina di lunedì per trovare il corpo senza vita del povero imprenditore che non ha avuto scampo.

Romano i vigili del fuoco nell'azienda dove è morto Giacomo Chiapparini travolto dalle forme di formaggio

(Foto di Luca Cesni)

Queste invece le notizie più lette mese per mese:

A gennaio la più letta è stata la notizia più cliccata del 2023, ovvero l’incidente mortale in A4 in cui ha perso la vita Orazio Ingegneri.

A febbraio invece la notizia della morte di Michela Boldrini, l’impiegata 40enne di Adrara, rimasta ferita in modo letale nel terribile incendio del resort in cui soggiornava in Kenya mercoledì 22 febbraio.

Michela Boldrini, A marzo il lupo senza zampa avvistato in alta Val Seriana ha fatto il boom di click, si vede l’animale catturato dalle telecamere nella notte nei pressi di Gandellino che si ciba di una carcassa di un cervo.

Il lupo ripreso da una fototrappola a Gandellino Ad aprile la morte del campione di mountain bike Dario Acquaroli e a maggio l’incredibile storia di un 15enne alla guida di un Suv nella Bassa, a cui è stata comminata una maxi multa. Il ragazzo è finito fuori strada dopo un inseguimento a 150Km/h tra le vie di Romano.

A giugno la più cliccata è stata la bella storia d’amore tra Lorena e Simone che si sono sposati a Villongo. A luglio svetta la curiosa vicenda di un bergamasco in ferie in Sardegna si è ritrovato un muro spostato di quattro metri e una camera «rubata» nella sua casa di villeggiatura.

Ad agosto la notizia più letta è stata la morte di Giacomo Chiapparini, schiacciato dalle forme di grana cadute insieme agli scaffali su cui erano posate nella sua azienda agricola a Romano di Lombardia.

A settembre la più cliccata è stata la notizia della bimba di due anni trovata senza vita in culla a Martinengo.

A ottobre primeggia una notizia di servizio sulle vecchie stufe a legna che potranno essere accese ancora per un anno, mentre quelle installate dal 2022 dovranno avere da quattro stelle in su. Abbiamo spiegato che cosa dice la normativa.