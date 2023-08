Risse tra giovanissimi in centro e al Luna park: più controlli delle Forze dell’ordine

Più controlli per arginare il fenomeno delle risse tra giovanissimi tra la stazione autolinee e il centro cittadino ma anche al Luna park alla Celadina : si è riunito nella mattinata di mercoledì 30 agosto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Bergamo.

Il prefetto Giuseppe Forlenza ha voluto fare il punto della situazione dopo gli episodi di criminalità che hanno coinvolto dei ragazzi giovanissimi in pieno centro a Bergamo e le proteste dei giostrai per la situazione di violenza creata da alcune bande anche al Luna park della Celadina ai danni delle famiglie e dei frequentatori delle tradizionali giostre di fine estate. Sul tema sicurezza è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini con una lettera a «L’Eco di Bergamo».

«Il Comitato - fa sapere in una nota la Prefettura di Bergamo che ha riunito i rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’ordine - ha confermato il dispositivo rafforzato già in atto sin dalla scorsa settimana e ha previsto altresì, presso il Luna park, anch’esso recentemente interessato da episodi di violenza, un servizio di vigilanza da parte delle Forze dell’ordine con prolungate soste in prossimità dell’area in argomento».