Sicurezza stradale: i ragazzi «On the Road» al Meeting di Rimini

«Un’esperienza che si trasforma in consapevolezza, per promuovere - anche e soprattutto tra i giovani - l’importanza della vita, della legalità e della prevenzione». Dalle parole di Alessandro Invernici - fondatore e vicepresidente dell’associazione Ragazzi On the Road Aps - si comprende tutta l’importanza del progetto educativo «On The Road», nato nel 2007 in Bergamasca - prima della stessa Associazione - e pronto a tornare a Rimini dopo il successo dell’edizione 2024 (quando il progetto è stato presentato anche al Meeting).

L’iniziativa, che sensibilizza sul tema della sicurezza stradale, è organizzata dall’Associazione Ragazzi On the Road con il coordinamento della Prefettura di Rimini ed è promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al Meeting di Rimini

Dal 22 al 27 agosto 50 giovani, over 16 e provenienti da tutta Italia, potranno passare una settimana nella città romagnola fianco a fianco con le Forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, così come avviene da anni anche in tante altre città italiane. Dopo la fase sperimentale dell’anno scorso, il progetto si svolgerà ancora una volta nell’ambito del meeting per l’Amicizia fra i Popoli, una manifestazione di portata internazionale, che propone riflessioni e confronti aperti su temi culturali, religiosi, politici e artistici.

Che cosa è «Ragazzi on the road»

I partecipanti, debitamente formati e seguiti nelle attività da un’equipe educativa, saranno coinvolti in attività reali di prevenzione, presidio e gestione delle emergenze e potranno vivere un’esperienza unica nel suo genere, con un format che coinvolge oggi stabilmente giovani provenienti da cinque regioni e una dozzina di province italiane. Questo progetto - a cui l’anno scorso presero parte, in una notte di servizio interforze, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - «è un’occasione educativa straordinaria e come Associazione siamo onorati di tornare al Meeting di Rimini, che rappresenta per noi un luogo ideale per costruire nuovi legami tra giovani e istituzioni», sottolinea Invernici. Fino al 10 agosto sono aperte le candidature sul sito www.ragazziontheroad.it.