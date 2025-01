Sicurezza sul lavoro, un mercoledì nero: «Fare più prevenzione»

Gli interventi dei soccorsi

Le ambulanze, le auto infermierizzate e le automediche del 118 sono state impegnate fin dalle prime ore della giornata per soccorrere persone rimaste ferite all’interno di impianti lavorativi. Il primo intervento alle 8,15 in un’attività lavorativa della frazione Battaglie, alle porte di Treviglio: un uomo di 57 anni è stato colto da malore sul lavoro ed è stato trasferito al locale ospedale in codice verde, dopo che inizialmente aveva perso i sensi. Mezz’ora più tardi, a Torre Boldone, un analogo fatto è avvenuto in un’azienda della zona industriale: anche in questo caso l’uomo, di 55 anni, è stato trasferito in ospedale, al Bolognini di Seriate, in codice verde. E un infortunio si è verificato alle 14,45 in un’attività commerciale alle porte di Clusone: un uomo di 59 anni è stato trasferito con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. E, ancora, praticamente negli stessi momenti, ma a Lallio, è finito all’ospedale un quarantottenne rimasto vittima di un infortunio avvenuto in una ditta situata lungo l’ex statale 525. L’uomo è stato portato in codice giallo alle cliniche Gavazzeni. E alle 16,30, a Calcio, un sessantenne è caduto mentre era al lavoro al deposito Italtrans alle porte del paese. È stato anche lui trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Mezz’ora più tardi, alle 17, a San Paolo d’Argon, vittima di un infortunio non grave è stato un ventiduenne, soccorso in un’azienda di via Trento e portato al Bolognini di Seriate in codice giallo.