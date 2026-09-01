Tentata spaccata in largo Belotti a Bergamo, nel mirino il Caffè del Largo - Foto

Una nuova tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo. Questa volta a essere preso di mira è stato il Caffè del Largo, al civico 26 di largo Belotti. Nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata di ingresso del locale senza però riuscire a entrare.

L’orario esatto del tentativo di furto non è ancora noto. «Me ne sono accorto alle 6.30 di questa mattina – racconta il titolare, Massimo Palmese –. Ho chiamato la polizia e ho iniziato a lavorare: dovrei pensare ai clienti, non a queste cose».

Tentata spaccata al Caffè del Largo

(Foto di Bedolis) La vetrina antisfondamento ha retto, impedendo l’ingresso nel bar, ma è rimasta danneggiata. «Per fortuna non sono riusciti a entrare. Non ho telecamere e quindi non ho informazioni su come sia stata messa a segno la tentata spaccata. Ora ci penseranno le forze dell’ordine».

La lunga serie di colpi in centro a Bergamo

Il vetro della porta di ingresso del Caffè del Largo

(Foto di Bedolis) Quello di largo Belotti è l’ultimo episodio di una lunga serie di furti e tentativi di effrazione che negli ultimi mesi hanno interessato soprattutto le attività del centro cittadino. Tra i casi più recenti, nella notte tra il 19 e il 20 agosto era stata sfondata la vetrina del ristorante Bottega N.8 di via Clara Maffei: i ladri erano entrati nel locale, in quel momento chiuso per ferie, senza riuscire a portare via nulla. Colpito anche il Panificio Tresoldi a fine agosto, in via XIV Maggio.

Pochi giorni prima, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, due persone avevano invece tentato di entrare nel ristorante Le Goût di via Masone. Le telecamere avevano ripreso un uomo mentre cercava di forzare la porta con un cacciavite e un complice faceva da palo. Anche in quel caso il colpo era fallito.

A luglio erano stati registrati altri tentativi. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio era stata presa di mira Dolce Pizza in via Locatelli, dove il vetro della porta aveva resistito ai colpi, mentre il 3 luglio i ladri avevano cercato di forzare vetrina e ingresso dell’Ottica Isnenghi di via Tasso, fermati anche in quel caso dal vetro antisfondamento.

A fine giugno erano finiti nel mirino anche il Bar Marly, in Contrada Tre Passi, e l’Eloise Café di via Camozzi: in entrambi i locali i ladri avevano tentato senza successo di sfondare gli ingressi. La sequenza più intensa si era però registrata tra maggio e giugno. Il 14 giugno una profumeria di via Sant’Alessandro era stata svaligiata dopo lo sfondamento della porta: il ladro aveva portato via il cassetto del registratore di cassa. Il 1° giugno circa due persone erano invece entrate nella Caffetteria Sant’Orsola, dopo aver divelto la porta, portando via tra gli 800 e i 900 euro del fondo cassa.