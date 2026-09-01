Tentata spaccata in largo Belotti a Bergamo, nel mirino il Caffè del Largo - Foto
NELLA NOTTE. Nuova tentata spaccata nel centro di Bergamo: colpito il Caffè del Largo. La vetrina antisfondamento ha retto, è l’ultimo episodio di una lunga serie di colpi.Lettura 2 min.
Bergamo
Una nuova tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo. Questa volta a essere preso di mira è stato il Caffè del Largo, al civico 26 di largo Belotti. Nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata di ingresso del locale senza però riuscire a entrare.
L’orario esatto del tentativo di furto non è ancora noto. «Me ne sono accorto alle 6.30 di questa mattina – racconta il titolare, Massimo Palmese –. Ho chiamato la polizia e ho iniziato a lavorare: dovrei pensare ai clienti, non a queste cose».
La vetrina antisfondamento ha retto, impedendo l’ingresso nel bar, ma è rimasta danneggiata. «Per fortuna non sono riusciti a entrare. Non ho telecamere e quindi non ho informazioni su come sia stata messa a segno la tentata spaccata. Ora ci penseranno le forze dell’ordine».
La lunga serie di colpi in centro a Bergamo
Quello di largo Belotti è l’ultimo episodio di una lunga serie di furti e tentativi di effrazione che negli ultimi mesi hanno interessato soprattutto le attività del centro cittadino. Tra i casi più recenti, nella notte tra il 19 e il 20 agosto era stata sfondata la vetrina del ristorante Bottega N.8 di via Clara Maffei: i ladri erano entrati nel locale, in quel momento chiuso per ferie, senza riuscire a portare via nulla. Colpito anche il Panificio Tresoldi a fine agosto, in via XIV Maggio.
Pochi giorni prima, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, due persone avevano invece tentato di entrare nel ristorante Le Goût di via Masone. Le telecamere avevano ripreso un uomo mentre cercava di forzare la porta con un cacciavite e un complice faceva da palo. Anche in quel caso il colpo era fallito.
A luglio erano stati registrati altri tentativi. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio era stata presa di mira Dolce Pizza in via Locatelli, dove il vetro della porta aveva resistito ai colpi, mentre il 3 luglio i ladri avevano cercato di forzare vetrina e ingresso dell’Ottica Isnenghi di via Tasso, fermati anche in quel caso dal vetro antisfondamento.
A fine giugno erano finiti nel mirino anche il Bar Marly, in Contrada Tre Passi, e l’Eloise Café di via Camozzi: in entrambi i locali i ladri avevano tentato senza successo di sfondare gli ingressi. La sequenza più intensa si era però registrata tra maggio e giugno. Il 14 giugno una profumeria di via Sant’Alessandro era stata svaligiata dopo lo sfondamento della porta: il ladro aveva portato via il cassetto del registratore di cassa. Il 1° giugno circa due persone erano invece entrate nella Caffetteria Sant’Orsola, dopo aver divelto la porta, portando via tra gli 800 e i 900 euro del fondo cassa.
Il 21 maggio erano stati colpiti il ristorante Il Cavatappi di via Zambonate e l’Ottica Savoldi di via Paleocapa. Tra i colpi più rilevanti resta quello del 7 maggio alla boutique Tiziana Fausti sul Sentierone: i ladri avevano utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina e, in poco più di due minuti, erano fuggiti con oltre cinquanta borse griffate. Nei giorni immediatamente successivi erano state prese di mira anche la Gelateria in Galleria di via Tiraboschi e la boutique Alessandra Venturi di via Spaventa.
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