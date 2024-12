«Viabilità e cantieri, chiediamo pazienza». Gli auguri della Giunta di Bergamo

Sei mesi, i primi del suo mandato, di «forte intensità», un rodaggio «breve» che ha messo subito a dura prova il lavoro suo e della sua Giunta, una squadra «che ha dimostrato di essere in buona salute, capace di lavorare insieme e di fare sintesi a partire dalla trasversalità delle competenze» che la compongono.

Elena Carnevali sceglie l’antivigilia di Natale per il suo primo scambio d’auguri con la stampa, «che un po’ mi emoziona», ha confessato. Accanto a sé ha chiamato tutti i suoi assessori; un’occasione per dare un segnale di unità e d’intesa della coalizione, ma anche per provare a guardare agli appuntamenti dell’anno che sta per aprirsi, mettendo in fila ciò che la città dovrà aspettarsi per questo 2025 ormai alle porte.

La «prima» da sindaca, un’emozione

La prima parte del suo intervento è soprattutto personale: «È la prima volta che faccio la sindaca – ha detto Carnevali – ed è un ruolo che mi appassiona. Porto con me il bagaglio di un’esperienza passata (da assessore, ma soprattutto da parlamentare, ndr) che mi consente di lavorare sia dal punto di vista politico che amministrativo in maniera proficua con Governo, Rfi e Cassa Depositi e Prestiti». Lunedì mattina l’ennesimo incontro con il suo predecessore Giorgio Gori, «ci vediamo spesso – ha rivelato la sindaca – non solo per una questione di continuità amministrativa, ma anche per cercare di capire dove saranno destinati i Fondi di Coesione dell’Unione europea, che sarà fondamentale intercettare sempre meglio per fare fronte alle ristrettezze economiche cui andremo presto incontro».

Occhi puntati su cantieri e grandi opere

Un 2025 che si preannuncia ricco di nuovi inizi dal punto di vista dei lavori in corso, «ma senza perdere lo sguardo sulla “scala minuta” e sui quartieri, con i quali attraverso le reti contiamo di aprire un nuovo ciclo di ascolto», ha tenuto a precisare Carnevali, che per l’anno che verrà si è ripromessa anche di trovare più tempo «per riflettere, studiare e mettere a fuoco tante situazioni». Rinnovata la piena fiducia a tutti i componenti della sua Giunta, la sindaca ha elencato alcuni dei progetti che dal 2025 inizieranno a vedere la luce: «Sarà l’anno della cantierizzazione dell’ex caserma Montelungo , un tassello fondamentale per fare di Bergamo città universitaria – ha ribadito –. E partirà anche il cantiere di via Statuto , che rafforzerà insieme al nuovo campus, l’offerta universitaria, anche dal punto di vista della residenzialità».

Annunciati anche passi avanti per la riqualificazione della Sace , «un progetto che aspetta da oltre 20 anni», ha detto, e l’approvazione del Piano attuativo di Porta Sud , «sperando nell’avvio di qualche cantiere nell’area a nord». E poi ancora il cantiere delle piscine Italcementi , la nuova destinazione del Palazzo della Libertà e «l’avvio del percorso che porterà alla riqualificazione di altri spazi del Galgario, per dare un’ulteriore risposta ai bisogni delle persone senza fissa dimora».

I cantieri già attivi

Contando anche i cantieri già attivi, su tutti quelli ferroviari e dell’e-Brt , «il 2025 sarà un anno in cui chiederemo ai cittadini di avere molta pazienza – ha avvertito la sindaca –. Anche per questo abbiamo messo in campo uno studio e un’équipe per governare la concentrazione di cantieri cui saremo posti di fronte, anche per fare in modo di evitare il congestionamento di tante situazioni. I cittadini dovranno essere informati puntualmente sui tempi e sulle alternative viabilistiche e proveremo ad attivare qualche parcheggio d’interscambio in più».

Le ristrettezze economiche alle quali il Comune andrà incontro già nel 2025 non consentiranno d’investire il milione di euro annunciato in campagna elettorale sul capitolo dell’abitare per gli under 35, «ma partiremo lo stesso con delle risorse a disposizione – ha assicurato Carnevali – per provare a contrastare le difficoltà di locazione dei giovani».

I lavori al Campo utili

Il 2025 sarà anche l’anno dei lavori del secondo lotto del recupero del Campo utili: «È stato approvato il progetto esecutivo – ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota – che prevede il rifacimento di gradinata, spogliatoi e parcheggio. In attesa di trovare i finanziamenti, nei prossimi anni, per il terzo e ultimo lotto, quello del rifacimento del campo da rugby».

L’assessore ai Servizi sociali e allo Sport Marcella Messina ha ricordato i progetti che riguardano le piscine e, per il sociale, i cantieri in corso al complesso del Sacro Cuore, per la Casa di comunità e il polo scolastico: «L’anno prossimo – ha detto – partirà anche quello per la Rsd e l’housing per le persone fragili».