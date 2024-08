«Aggressioni e minacce continue», la denuncia delle addette al check in di Orio

Si stanno intensificando i casi violenze fisiche e verbali ai danni delle addette al check in dell’aeroporto di Orio al Serio. Negli ultimi giorni, due aggressioni nei confronti del personale al gate dello scalo non hanno avuto per fortuna esiti drammatici, ma hanno fatto «saltare il tappo» alla pazienza delle lavoratrici, circa 300 quelle in forza all’aeroporto.

«Abbiamo appreso dai nostri associati che mercoledì si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di una lavoratrice dello scalo bergamasco. Riteniamo che non sia più accettabile svolgere la propria attività lavorativa con il timore di essere aggrediti/molestati da alcuni passeggeri– dicono Pasquale Salvatore e Nicola Priore, della FIT CISL Bergamo. È da diverso tempo che chiediamo la convocazione di un tavolo con Sacbo, Enav, questura e tutti gli attori per chiedere una discussione sul livello di sicurezza dei lavoratori del “Caravaggio” che, lo ricordiamo, è uno dei maggiori aeroporti nazionali per traffico di mezzi e persone. I casi delle ultime settimane sono state la classica goccia che fa traboccare il vaso, ma le aggressioni sono all’ordine del giorno».

Mercoledì si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di una lavoratrice dello scalo bergamasco. I ritardi continui, le cancellazioni e gli overbooking praticamente su ogni volo di quest’estate stanno peggiorando una situazione già compromessa, dicono le lavoratrici dello scalo. «Solo oggi ho assistito alla collega insultata al check in con urla del passeggero che si è messo a lanciare i bagagli e prenderli a calci – racconta una addetta. A un gate una donna a cui è stato detto di attendere il marito spostandosi solo di qualche centimetro, ha perso il controllo insultando colleghe e passeggeri, poi è stata scortata dalla polizia in biglietteria».

«Siamo lasciate sole al gate a gestire situazioni di crisi con oltre 200 passeggeri» «Siamo sole al gate a gestire overbooking di anche oltre 15 passeggeri - interviene un’altra lavoratrice. Veniamo mandate , sole, a sbarcare voli di quasi 200 persone arrabbiate senza mai alcun aiuto dei responsabili. Nulla cambia da anni e non cambierà mai. Non interessa. Si chiede da tempo una guardia fissa al check in e al gate, ma costa, ci dicono» ribadiscono i lavoratori scoraggiati.

I sindacati chiedono un incontro per affrontare la situazione