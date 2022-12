«Alin sognava di fare l’autista e viaggiare per tutto il mondo»

Sarebbe dovuto tornare mercoledì mattina dalla casa della fidanzata, a Mozzanica, per portare la colazione alla madre. Un gesto di gentilezza che non è purtroppo riuscito a fare Alin Marin Costin Varna, il giovane di 17 anni, di Caravaggio, morto martedì sera in paese, sull’ex statale 11, nello scontro tra il suo scooter e un’auto in sorpasso. Il diciassettenne, di origine romene, era giunto con la famiglia nella Bergamasca quando aveva due anni. Prima aveva abitato a Treviglio e poi, nel 2017, si era trasferito a Caravaggio, dove abitava con il padre Gheorghe e la madre Eugenia. Lascia anche una sorella più grande, sposata e residente pure lei a Caravaggio.