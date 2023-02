Droga in tasca, a 16 anni aggredisce un agente. Allarme baby gang: giro di vite nella Bassa

Quando si è sentito braccato, non ha esitato – coperto da una decina di coetanei che hanno fatto quadrato – a scagliarsi contro uno degli agenti della polizia locale che lo avevano fermato al luna park di Treviglio dopo che il cane antidroga aveva fiutato avesse qualcosa addosso. E infatti in tasca aveva quasi due grammi di hashish. L’episodio nel tardo pomeriggio di sabato, quando un sedicenne bergamasco che vive in un paese della Bassa è stato bloccato e segnalato quale assuntore di droga e denunciato a piede libero al tribunale dei minori per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’agente, poi visitato al pronto soccorso, ha rimediato cinque giorni di prognosi. Quando la situazione ha cominciato a surriscaldarsi, sul posto – il controllo è iniziato si è concluso nel vicino piazzale Turro, raggiunto tramite il sottopasso ferroviario – sono arrivate altre pattuglie della polizia locale e i carabinieri. Il gruppetto di ragazzini si è dileguato.