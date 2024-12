Omicidio di Pontirolo, fermato 58enne. Guerrisi ucciso per una lite tra famiglie

I carabinieri di Treviglio, che indagano coordinati dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio, hanno interrogato per tutta la notte diverse persone appartenenti sia alla famiglia di Roberto Guerrisi, ucciso davanti alla Db Car di Domenico Bonfiglio, sia della famiglia Bonfiglio, a cui appartiene il fidanzato di una delle tre figlie di Guerrisi , che hanno 15, 18 e 22 anni.

«Nel corso delle indagini - hanno comunicato i carabinieri - sono state condotte ininterrotte attività investigative che hanno consentito di raccogliere concordanti indizi di colpevolezza a carico di un italiano 58enne, abitante in un appartamento posto in un edificio limitrofo alla scena del crimine, che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la vittima. Tali elementi indiziari hanno consentito al pm di Bergamo, che ha coordinato le indagini, di emettere nei confronti del sospettato un decreto di fermo d’indiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario».

Rocco Modaffari si trova ora in carcere a Bergamo, dove nelle prossime ore sarà sentito dal gip. Per lo stesso reato risultano indagati per favoreggiamento personale altri 2 italiani, parenti del presunto autore del delitto.«Per la individuazione del presunto autore del delitto sono state determinanti le immagini acquisite dalle telecamere di un sistema di video sorveglianza privato che hanno ripreso la scena del crimine» fanno sapere ancora i carabinieri.

Rocco Modafferi, incensurato, è il fratello della madre del ragazzo coinvolto nella disputa tra le due famiglie e che, secondo quanto ricostruito, avrebbe usato violenza contro la figlia di Guerrisi.