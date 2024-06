Suisio, il pizzaiolo sbalzato dall’auto lascia moglie e figlia di 4 anni

Lascia una moglie e una figlia di 4 anni e mezzo, con le quali abitava a Suisio, Kulwant Singh, l’indiano di 37 anni morto nello schianto della Honda Jazz sulla quale viaggiava con un connazionale di 22 anni (e non 47 come riportato lunedì) attorno alle 2 della notte tra sabato e domenica. L’uomo viveva in Italia da 17 anni e da tempo lavorava come pizzaiolo in una pizzeria di Madone, paese in cui aveva abitato con la famiglia fino a tre anni fa. Poi si era trasferito con moglie e figlia appunto a Suisio, in via Marconi, a circa trecento metri dal luogo in cui la Honda Jazz è uscita di strada, ribaltandosi.