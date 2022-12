Tragedia di Pioltello, un operaio: «Il problema del giunto c’era già da mesi»

La zeppa di legno «era un rimedio tampone per i giunti ammalorati, un intervento di mestiere per dare supporto al giunto, lo si rincalzava, ora non le stiamo più mettendo, dopo quello che è successo nessuno ora si sogna più di metterle». Lo ha spiegato un operaio di una squadra di manutenzione sentito come teste oggi nel processo milanese sul disastro ferroviario di Pioltello, avvenuto il 25 gennaio 2018, quando il regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi uscì dai binari. Il tragico incidente causa lo morte di tre donne, tra cui Maddalena Ida Milanesi, 61 anni di Caravaggio, e Pierangela Tadini, 51 anni di Gera d’Adda, e il ferimento di più di un centinaio di persone, una sessantina delle quali ora parte civile.