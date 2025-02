Dagli uffici postali bergamaschi una storia d’amore per San Valentino

Per Sara e Andrea, entrambi 31 anni, laureata in Economia aziendale lei, diplomato programmatore informatico lui, Poste Italiane fa da sfondo ad una storia d’amore che li accompagna fin da giovanissimi. Di origini calabresi entrambi, Andrea prima di entrare in Poste Italiane viaggia per il mondo fra Australia, Asia e Inghilterra, nel frattempo Sara si laurea a Roma. Iniziano insieme come portalettere a Lecco lei e a Trescore lui e vivono temporaneamente in provincia di Lecco.