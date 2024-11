È il giorno del dolore e del cordoglio a Costa Volpino: l’addio a Sara Centelleghe

Costa Volpino, i ragazzi - tantissimi -, coppie di genitori e nonni. Ai funerali di Sara Centelleghe c’è una folla di persone nella chiesa parrocchiale di Costa Volpino in via Corti. C’è tanta gente che vuole esserci, per stare vicino a una ragazza strappata alla vita nel cuore dei suoi 18 anni, per dire no alla violenza, no allo sbandamento che può armare una mano perfino di forbici e uccidere.