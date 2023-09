Nuovo robot per sondare i fondali, continuano le ricerche. Fiori per l’addio a Chiara

È arrivato il Rov e già nella mattinata di giovedì i volontari del Garda sono usciti con il nuovo robot per ricominciare a cercare il corpo di Chiara Lindl , la turista tedesca di vent’anni dispersa da venerdì sera nel lago d’Iseo. I l robot subacqueo dei Vigili del fuoco Sommozzatori di Milano era atteso mercoledì ma era impegnato in un altro intervento, così le operazioni, nel frattempo, sono proseguite dall’Unità di comando locale allestita al porto di Pisogne , dove gli specialisti della topografia si sono concentrati sui dati raccolti nei due giorni precedenti con il sonar.

Il punto sulle ricerche

Sono più di una quindicina le sagome individuate sui fondali tra Lovere, Castro, Grè e Toline di Pisogne da verificare con il Rov . Per questo è stato richiesto il supporto dei volontari del Garda che metteranno a disposizione il robot comandato a distanza e, grazie alla collaborazione del Gruppo Sub di Monte Isola e del Gruppo Soccorso Sebino, potranno proseguire con le ricerche, che andranno avanti almeno fino a domenica .

I fiori dei genitori in riva al lago

Dopo essere stati aggiornati dalle forze dell’ordine e dal sindaco di Pisogne, Federico Laini, i famigliari di Chiara sono ripartiti giovedì per la Germania. Mercoledì sera la madre e il padre della giovane hanno depositato dei fiori sulla riva del lago per salutare la figlia. Con loro anche la sorella e il fidanzato di lei. Sono già tornati in Germania gli amici con cui stavano trascorrendo le vacanze al campeggio di Pisogne. Compresa Carolina Knauff, la 23enne deferita all’autorità giudiziaria: secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe preso i comandi del motoscafo e accelerato all’improvviso facendo cadere in acqua Chiara