Uccise il padre dell’ex fidanzata: confermata in appello la condanna a 23 anni di carcere

La Corte d’assise d’appello di Brescia venerdì 23 febbraio ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a giugno, condannando a 23 anni per omicidio volontario aggravato dai futili motivi Hamadi El Makkaoui, 24 anni, italiano di origini marocchine, affetto da ludopatia e consumatore di cocaina. Il giovane, ex fidanzato della figlia della vittima, aveva ucciso a martellate Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni, nel suo appartamento di Grumello del Monte il 19 aprile 2022. El Makkaoui pretendeva 500 euro per un’auto che aveva contribuito a pagare e che l’imprenditore aveva venduto.

Poco prima la Corte d’assise d’appello aveva ammesso l’imputato al percorso di giustizia riparativa, nonostante i familiari della vittima si fossero dichiarati contrari. «Mi sembra troppo presto», aveva dichiarato la vedova, Sara Belotti, in aula. «Non me la sento proprio di fare questo», aveva ribadito Federica Campa, figlia della vittima ed ex fidanzata di El Makkaoui. «L’imputato è stato accettato da questa famiglia, è stato aiutato, gli hanno trovato un lavoro. Per questo vivono questo omicidio come un tradimento. Non è uno sconosciuto che ha ucciso per una rapina degenerata. A uccidere è stato uno che considerava la vittima un padre», aveva così argomentato il suo parere negativo all’istanza di giustizia riparativa l’avvocato Luigistelio Becheri, legale di parte civile di Maddalena Bellini, madre di Campa. L’accesso alla giustizia riparativa è una richiesta, aveva specificato il difensore Robert Ranieli, che non è strumentale : «L’imputato vuole ottenere, se non il perdono, almeno la comprensione».