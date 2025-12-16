Vandalismi a San Paolo d’Argon, danni alle installazioni natalizie

Alcune installazioni natalizie sono state danneggiate nei giorni scorsi a San Paolo d’Argon. Nella notte di Santa Lucia , in piazza Cortesi è stato staccato un corno alla renna rivestita di filo, inaugurata domenica 7 dicembre in occasione della festa con l’accensione dell’albero. In via Convento è stato divelto un alberello in lana fissato a un palo della luce. A rafforzare l’ipotesi di un gesto volontario è anche il ritrovamento del fieno della culla della Natività, sempre in piazza, all’esterno della capanna: un elemento che rende meno probabile l’ipotesi di un incidente o di una pallonata.

Il danneggiamento ha colpito installazioni dal forte valore simbolico. La slitta con la renna non è infatti una semplice decorazione natalizia, ma un progetto promosso dall’assessorato ai Servizi sociali, nato come un «filo» capace di unire la comunità. Un progetto che prende forma da quattro anni grazie al lavoro volontario di alcune donne del paese che, con lana e tanta passione, cuciono a mano le parti decorative. L’albero in lana è stato realizzato quattro anni fa, il presepe tre anni fa, la capanna lo scorso anno e, quest’anno, la slitta con la renna ha completato il percorso in piazza, diventando simbolo di partecipazione. «Colpire la renna significa colpire il lavoro e l’impegno di tante persone – commenta l’assessore comunale ai Servizi sociali Adelina Malfi –, non si tratta solo di un addobbo, ma di un progetto che parla di comunità». Gli episodi, commessi probabilmente nelle ore notturne – dell’alberello divelto in via Convento è stata data notizia già domenica – riportano al centro il tema del senso civico, soprattutto in un periodo dell’anno che dovrebbe essere dedicato alla condivisione e alla cura degli spazi comuni.