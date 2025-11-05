Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 05 Novembre 2025

Omicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi

LE INDAGINI. Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Sentito il ferramenta: si rafforza l’aggravante della premeditazione.

Il ricordo di Pamela Genini, 29enne di Strozza, sotto la casa di via Inglesias a Milano in cui è stata uccisa
Il ricordo di Pamela Genini, 29enne di Strozza, sotto la casa di via Inglesias a Milano in cui è stata uccisa

Gli investigatori della Polizia, coordinati dall’aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, hanno trovato riscontri all’ipotesi che Gianluca Soncin, che il 14 ottobre ha ucciso, nella sua casa di via Iglesias, con più di 30 coltellate l’ex compagna Pamela Genini , 29 anni di Strozza, avesse fatto copia delle chiavi dell’abitazione in cui quel giorno, poi, è entrato tendendo un agguato alla giovane. Elementi, come l’individuazione del ferramenta e il periodo in cui fu effettuato il duplicato, che rafforzano l’aggravante della premeditazione contestata al 52enne, assieme, tra l’altro, a quella della crudeltà.

La testimonianza

Nei giorni scorsi, infatti, è stato ascoltato nelle indagini il titolare di una ferramenta che dista solo un paio di chilometri dalla casa di via Iglesias. Stando a quanto ricostruito, anche a partire da quella deposizione, la settimana precedente al delitto lui era rimasto da solo in casa di lei, che era andata a trovare i genitori in provincia di Bergamo, e in quell’occasione avrebbe fatto

Pamela Genini, 29 anni, ammazzata dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni
Pamela Genini, 29 anni, ammazzata dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni

la copia delle chiavi nel negozio poco distante. Già l’amico ed ex compagno di Genini, con cui la donna era al telefono quando è stata aggredita, aveva messo a verbale i timori della 29enne su quelle chiavi. Gli aveva raccontato che lui aveva finto «di stare male per poter restare in casa» di lei e probabilmente, avendo la «disponibilità» delle chiavi «in quella circostanza», ne fece una copia.

La premeditazione

Quadro confermato dagli ultimi elementi acquisiti, tra cui il fatto che si trattasse di una chiave di una porta blindata che Soncin, secondo gli inquirenti, ha potuto duplicare anche senza avere a disposizione la matrice. Il titolare della ferramenta avrebbe riconosciuto il modello e la matrice. Nei giorni scorsi Soncin, che non ha mai risposto alle domande dei magistrati, ha fatto istanza al Riesame contro l’ordinanza del gip Tommaso Perna, ma poi la difesa ha rinunciato. Richiesta servita, in pratica, solo per avere accesso agli atti. Quel 14 ottobre Soncin sarebbe partito da Cervia (Ravenna), dove abitava, per andare a uccidere la donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strozza
Bergamo
Cervia
Milano
Ravenna
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Inchiesta, Autopsia
Sociale
famiglia
Pamela Genini
Gianluca Soncin
Letizia Mannella
Alessia Menegazzo
Tommaso Perna
polizia