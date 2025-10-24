Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Venerdì 24 Ottobre 2025

L’ultimo saluto a Pamela Genini, il feretro bianco con le rose rosse e la chiesa piena a Strozza. Il parroco: «Diamo dignità alle donne vittime di violenza» - Video

IL FUNERALE. Ultimo abbraccio nella mattinata di venerdì 24 ottobre a Strozza per la donna uccisa a coltellate dall’ex compagno. Un lungo applauso al termine della cerimonia lontano dalle telecamere.

Redazione Web
Redazione Web

Ultimo, toccante saluto a Pamela Genini, nella chiesa parrocchiale di Strozza. Nella mattinata di venerdì 24 ottobre il paese della Valle Imagna si è raccolto intorno alla famiglia della 29enne uccisa brutalmente a coltellate nella sua abitazione a Milano per mano dell’ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Il feretro, bianco, con le rose rosse, è arrivato sul sagrato poco prima delle 10.30 di stamattina sulle note de «L’ultimo dei Mohicani», accolto dagli Alpini e dai rappresentanti della Protezione civile che facilitano l’ingresso alla cerimonia dei tanti fedeli e la presenza dei mass media.

La panchina rossa sul sagrato
La panchina rossa sul sagrato
Il libro di ricordi
Il libro di ricordi

«Preghiamo per Pamela e restituiamo a lei e a tutte le donne che subiscono violenza la dignità che meritano» ha ricordato don Luigi Carminati

A celebrare il funerale nella chiesa di Sant’Andrea il parroco di Strozza, don Luigi Carminati, presenti anche altri sacerdoti della Valle Imagna. Nella chiesa gremita di gente del paese e di giovani è presente anche il sindaco Riccardo Cornali in rappresentanza dell’amministrazione comunale insieme a una decina di sindaci della zona. «Preghiamo per Pamela e restituiamo a lei e a tutte le donne che subiscono violenza la dignità che meritano» ha ricordato don Carminati all’inizio della cerimonia. «Restituiamo identità alle donne che invece vengono considerate degli oggetti o pura merce di scambio».

La mamma di Pamela a Strozza
La mamma di Pamela a Strozza
(Foto di Bedolis)
I sindaci della Valle Imagna
I sindaci della Valle Imagna

La famiglia, presente alla cerimonia, e visibilmente scossa e provata da questi giorni di sofferenza, ha chiesto riservatezza e che in chiesa non entrino telecamere e fotografi per vivere in maniera privata l’ultimo saluto a Pamela. La mamma con il compagno è in prima fila, dietro gli altri parenti: i fratelli e la nonna della 29enne modella e imprenditrice.

«L’amore sia presenza silenziosa nel dolore»

Durante l’omelia don Carminati ha espresso la solidarietà e la vicinanza nel dolore di tutta la comunità valdimagnina per Pamela e la sua famiglia: «Dinanzi a questo dolore straziante, ogni parola umana si fa piccola, povera e fragile». Il sacerdote ha voluto ribadire che il ricordo e il legame con la giovane di Strozza non si spezza dopo la morte: «Siamo qui non per darti un ultimo saluto, ma per rinnovarti l’amore, per dirti che ti vogliamo bene».

Il corteo funebre
Il corteo funebre
Il saluto al cimitero
Il saluto al cimitero

Il parroco ha rivolto un pensiero particolare al dolore della mamma di Pamela: «Oggi la liturgia ci fa volgere gli occhi ai piedi della Croce, dove contempliamo il dolore e la desolazione del cuore di una madre, Maria». «È un’esperienza di sofferenza resa ancora più drammatica da quel senso di impotenza davanti a un male umanamente inspiegabile e ingiusto» ha ricordato. Davanti alla sofferenza, ci vuole rispetto e silenzio, ma anche esserci.

Poi un ricordo di Pamela che ha voluto preservare la sua famiglia non condividendo il dolore e la sofferenza che viveva: «Quella sua sensibilità tanto delicata quanto fragile l’ha portata a nascondere le paure per non ferire gli altri». L’amore, ha ribadito infine don Carminati, resta l’unica risposta al dolore, è presenza silenziosa, fedele e duratura.

L’applauso al termine della cerimonia

Il funerale si è concluso poco prima delle 12: prima che la bara di Pamela lasciasse la chiesa un organista ha intonato «Nothing compares 2 U», canzone scritta da Prince e resa celebre da Sinéad O’Connor. Il corteo si è quindi incamminato dalla chiesa di Sant’Andrea apostolo verso il cimitero. Alla fine della cerimonia funebre c’è stato anche un applauso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strozza
Sociale
Questioni sociali (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Politica
Enti locali
Pamela Genini
Gianluca Soncin
Alpini
protezione civile