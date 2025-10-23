Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Giovedì 23 Ottobre 2025

Strozza, venerdì l’ultimo abbraccio a Pamela Genini. La famiglia chiede riservatezza

IL LUTTO. Venerdì 24 ottobre, la comunità valdimagnina darà l’ultimo saluto a Pamela Genini.

Mariachiara Vanotti
Collaboratore
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La panchina rossa a pochi metri dalla chiesa parrocchiale di Strozza, diventato luogo spontaneo di riflessione e di preghiera dopo l’uccisione di Pamela Genini, i cui funerali si terranno venerdì 24 ottobre alle 10.30
La panchina rossa a pochi metri dalla chiesa parrocchiale di Strozza, diventato luogo spontaneo di riflessione e di preghiera dopo l’uccisione di Pamela Genini, i cui funerali si terranno venerdì 24 ottobre alle 10.30

Strozza

Strozza si prepara a dare l’ultimo saluto a Pamela Genini . La celebrazione funebre si terrà nella chiesa parrocchiale: l’accoglienza del feretro e il Rosario sono previste venerdì 24 ottobre alle 10, mentre la Messa sarà celebrata alle 10.30.

La famiglia chiede la massima riservatezza

La famiglia ha espresso il desiderio di vivere il momento del commiato nella massima riservatezza. Non saranno quindi ammesse telecamere all’interno della chiesa. Ai giornalisti sarà dedicato uno spazio riservato su una terrazza esterna.

La panchina rossa con le parole di Sant’Agostino

Accanto alla chiesa, una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, in questi giorni è divenuta luogo di raccoglimento spontaneo. Sulla panchina con una fotografia di Pamela, sono state affisse le parole di Sant’Agostino e una poesia dal titolo «La morte non è niente». Molti cittadini hanno portato qui fiori e lumini.

Mazzi fiori all’entrata della Casa del Commiato a Villa d’Almè
Mazzi fiori all’entrata della Casa del Commiato a Villa d’Almè
(Foto di Maria Chiara Vanotti)

Il femminicidio di Pamela Genini

Pamela Genini, 29enne originaria di Brembilla e residente per anni a Strozza, è stata uccisa dal compagno 52enne Gianluca Soncin a coltellate sul balcone della sua casa di Milano nel quartiere di Gorla, lo scorso martedì 14 ottobre. Ora l’uomo si trova in carcere ed è accusato di omicidio pluriaggravato.

Gli inquirenti sono anche alla ricerca di riscontri su precedenti violenze subite dalla donna da parte del compagno, come quella del 3 settembre 2024 a Cervia, refertata il giorno dopo a Seriate quando Pamela si recò al pronto soccorso del Bolognoni con un dito rotto.

Mariachiara Vanotti