Giovedì 23 Ottobre 2025
Strozza, venerdì l’ultimo abbraccio a Pamela Genini. La famiglia chiede riservatezza
IL LUTTO. Venerdì 24 ottobre, la comunità valdimagnina darà l’ultimo saluto a Pamela Genini.
Strozza
Strozza si prepara a dare l’ultimo saluto a Pamela Genini . La celebrazione funebre si terrà nella chiesa parrocchiale: l’accoglienza del feretro e il Rosario sono previste venerdì 24 ottobre alle 10, mentre la Messa sarà celebrata alle 10.30.
La famiglia chiede la massima riservatezza
La famiglia ha espresso il desiderio di vivere il momento del commiato nella massima riservatezza. Non saranno quindi ammesse telecamere all’interno della chiesa. Ai giornalisti sarà dedicato uno spazio riservato su una terrazza esterna.
La panchina rossa con le parole di Sant’Agostino
Accanto alla chiesa, una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, in questi giorni è divenuta luogo di raccoglimento spontaneo. Sulla panchina con una fotografia di Pamela, sono state affisse le parole di Sant’Agostino e una poesia dal titolo «La morte non è niente». Molti cittadini hanno portato qui fiori e lumini.
Il femminicidio di Pamela Genini
Pamela Genini, 29enne originaria di Brembilla e residente per anni a Strozza, è stata uccisa dal compagno 52enne Gianluca Soncin a coltellate sul balcone della sua casa di Milano nel quartiere di Gorla, lo scorso martedì 14 ottobre. Ora l’uomo si trova in carcere ed è accusato di omicidio pluriaggravato.
Gli inquirenti sono anche alla ricerca di riscontri su precedenti violenze subite dalla donna da parte del compagno, come quella del 3 settembre 2024 a Cervia, refertata il giorno dopo a Seriate quando Pamela si recò al pronto soccorso del Bolognoni con un dito rotto.
