Morti sulle strade, un dramma infinito: già 24 nel 2021. «Non più solo giovani»

Trend in triste crescita dopo l’anno del Covid: in due anni l’età media è salita da 44 a 47 anni. Da gennaio 4 le vittime under 30. Ivanni Carminati (Associazione familiari): «Ora preoccupano i monopattini».

È un dramma infinito. Leonardo, Francesco, Ferdinando, Mauro, Isac, Raffaele, Daniele, Domenico, Remo, Alex, Leonardo, Michele, Az Eddire, Mauro, Ferruccio, Giuseppe, Achille, Mauro, Flavio, Natalia, Virgilio, Giorgio, Giuseppe, Vincenzo. V entiquattro nomi per ventiquattro bergamaschi che – stando a quanto riportato dalle cronache – hanno perso la vita dall’inizio di quest’anno in incidenti sulle strade. Ventiquattro storie che si sono interrotte all’improvviso sull’asfalto, gettando in un vortice di dolore altrettante famiglie: padri, madri, figli, figlie, sorelle, fratelli, scomparsi per sempre, da un momento all’altro.

I dati sugli incidenti stradali con vittime bergamasche hanno purtroppo ripreso a salire, dopo che l’anno scorso, complice la pandemia, il numero di vittime si era assestato, a fine 2020, a 28. Poco più della metà dell’anno prima del Covid-19: nel 2019 i morti bergamaschi sulle strade erano stati 50. «Purtroppo quest’anno gli incidenti sono aumentati rispetto all’anno scorso e, di conseguenza, anche il numero delle vittime della strada è aumentato, benché ancora inferiore rispetto al 2020, l’anno del Covid, ma va considerato che siamo a metà ottobre e non a fine dicembre, anche se la speranza è che ci si fermi alle attuali 24 – sottolinea Ivanni Carminati, presidente della sede provinciale di Bergamo dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus –: nei mesi di marzo, aprile e settembre di quest’anno tra l’altro non ci sono state vittime e questo ha influito positivamente sulle statistiche, anche se poi, purtroppo, i dati hanno ripreso a risalire in maniera preoccupante» . A partire dal numero di feriti in incidenti che, confrontando i primi otto mesi dell’anno (sono gli ultimi dati a disposizione diffusi da Areu Lombardia), sono passati dai 3.085 del 2020 ai 3.919 del 2021, con una crescita percentuale del 27%.