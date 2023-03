«Lavoro poco flessibile: sei donne su dieci lasciano»

In Bergamasca sei donne su dieci si dimettono per problemi di conciliazione dei tempi, dovuti all’organizzazione del lavoro. È uno dei dati che fotografa la situazione dell’occupazione femminile. Per Vera Lomazzi, ricercatrice in Sociologia generale del Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bergamo, il superamento della disparità di genere chiama in causa i ruoli della donna-madre e dell’uomo-padre, che non vanno «cristallizzati»: «Serve intervenire sulla struttura della società e creare opportunità perché la donna che vuole lavorare lo possa fare e l’uomo che vuole dedicarsi alla cura dei figli lo possa fare».