Aiuti dopo l’alluvione, anche Sacbo devolve 200 mila euro al Fondo di solidarietà

«L’intervento di finanziamento esprime la volontà di essere partecipi di un’azione volta a supportare concretamente e nell’immediato quanti hanno visto compromessi il lavoro, le proprie attività economiche e il vivere quotidiano» spiega il presidente Sacbo, Giovanni Sanga

«Viviamo un’epoca in cui non si può fare a meno di considerare le conseguenze dei cambiamenti climatici, che richiamano la necessità di adottare abitudini sempre più compatibili con l’ambiente e tutto ciò che l’innovazione tecnologica offre per concorrere alla sostenibilità. Tema, questo, che Sacbo ha posto come obiettivo presente e dello sviluppo futuro» ha concluso Sanga.