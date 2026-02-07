Allarme violenza sugli autobus, «serve rafforzare la rete dei controlli»

L’ultimo campanello d’allarme è risuonato nello scorso fine settimana, sabato 31 gennaio, quando durante un normale controllo dei titoli di viaggio, all’altezza della stazione, un controllore è stato insultato e poi aggredito fisicamente da un passeggero 19enne a bordo di un autobus della linea 1 di Atb, diretto all’aeroporto di Orio al Serio. Ed è proprio alla luce di questo episodio che le categorie sindacali dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Cisal rilanciano l’appello per «rafforzare il sistema di controllo», proponendo «l’istituzione di un tavolo territoriale istituzionale con tutti gli attori del territorio», a fronte dell’«intensificarsi di preoccupanti episodi di violenza sui mezzi di trasporto pubblico bergamaschi, con casi di vero e proprio caos orchestrato ad arte, che crea disagi ai cittadini e spesso mette in discussione l’incolumità di autisti e controllori che svolgono il proprio mestiere».

«Non sono rari i casi in cui il personale che Atb e Teb ha ingaggiato per cercare di limitare l’insorgere di episodi violenti viene pesantemente insultato o che si verifichino situazioni d’aggressione nei confronti di passeggeri che già occupano il posto sul mezzo pubblico. E tutto ciò spesso avviene senza che i protagonisti siano in possesso di un valido biglietto» «Le aziende stanno già facendo il massimo per limitare i disagi ai propri utenti, attraverso azioni di contenimento e deterrenza – spiegano i segretari territoriali Paolo Turani (Filt Cgil), Pasquale Salvatore (Fit Cisl), Adriano Villa (UilTrasporti) e Antonio Chimirri (Faisa-Cisal) -. Ma la situazione diventa più grave ogni giorno che passa e a farci le spese sono sempre di più lavoratori e lavoratrici, che si trovano “disarmati” di fronte a episodi sempre più numerosi e violenti, oltre ad utenti che si ritrovano a subire situazioni di forte disagio e rischio».

I sindacati richiamo l’attenzione sulla necessità di «intervenire sul piano della sicurezza ma anche della prevenzione e dell’educazione, perché sappiamo che di questi episodi di violenza e trasgressione delle regole sono spesso coinvolti i giovani e i giovanissimi, tra cui gruppi di maranza, soprattutto nei weekend e in zona stazione, ma non solo, e per questo serve un maggior presidio», come nota Salvatore.

«Serve lavorare in rete»