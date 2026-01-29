Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

Bergamo-Milano, nuovi disagi per i pendolari: «Costretti a prendere i bus e pagare un altro biglietto»

IN MATTINATA. Tra le 7 e le 11 di giovedì 29 gennaio circa 20 corse con soppressioni parziali o totali lungo le linee che toccano la provincia di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I pendolari fermi in stazione in attesa del treno nella mattinata di giovedì 29 gennaio
I pendolari fermi in stazione in attesa del treno nella mattinata di giovedì 29 gennaio

Da questa mattina, stando a quanto segnalato in tempo reale da Trenord, sulle principali direttrici d’interesse per i pendolari bergamaschi si sono susseguiti diversi problemi. Poco prima delle 8 di giovedì 29 gennaio si è verificato un guasto a uno scambio nella stazione di Verdello-Dalmine; poco dopo le 8, la presenza di alcune «persone non autorizzate sui binari» tra Milano Porta Garibaldi e Milano Greco Pirelli ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine con riflesso sull’attività delle corse. «Una situazione che ha creato forti disagi soprattutto nella fascia di punta del mattino, con decine di viaggiatori rimasti in attesa sui binari di convogli mai arrivati, come documentato anche da una fotografia scattata in stazione» ci scrive un pendolare.

Attorno alle 9,30 si è aggiunto un guasto a uno scambio nei pressi della stazione di Treviglio Ovest, quindi alle 10,30 la presenza di «persone non autorizzate» sui binari fra Stezzano e Verdello-Dalmine ha ulteriormente rallentato la circolazione; a ciò si sommano dei problemi ad alcuni treni. In totale, tra le 7 e le 11 risultano circa 20 corse con soppressioni parziali o totali lungo le linee che toccano la provincia di Bergamo.

«Costretti a prendere un bus»

«Siamo stati costretti a rincasare e fare smart working o trovare soluzioni alternative per raggiungere Milano con pullman autostradale o auto privata - racconta un pendolare -. Ad esempio il sottoscritto e altri hanno preso il pullman dalla stazione a Orio al serio aeroporto e da lì shuttle fino a Milano Centrale, costretti al pagamento aggiuntivo del pullman e dello shuttle (totale spesa circa 15 euro), arrivando a destinazione con più di un’ora di ritardo».

L’episodio si inserisce in un quadro già critico: solo una settimana fa, lunedì 19 gennaio, la linea Bergamo-Milano era stata interessata da pesanti rallentamenti e soppressioni per un guasto nei pressi di Milano Porta Garibaldi, una vera e propria «odissea dei pendolari» documentata anche nel nostro reportage. Eventi che riaccendono l’attenzione sulla fragilità del servizio ferroviario in una delle tratte più utilizzate della Lombardia.

