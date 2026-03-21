Delitto di via Pescaria, Dongellini davanti al Gip: terminato l’interrogatorio di convalida

Si è concluso intorno alle 14 di sabato 21 marzo l’interrogatorio di convalida di Vincenzo Dongellini , 49 anni, comparso davanti al gip Federica Gaudino dopo il femminicidio della moglie, Valentina Sarto . Assistito dall’avvocato Stefania Battistelli , l’uomo si era in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo di non rilasciare dichiarazioni ai magistrati in merito ai fatti avvenuti mercoledì nella loro abitazione di Bergamo, in via Pescaria.

L’ex magazziniere è stato interrogato all’ospedale di Bergamo dove si trova ricoverato nell’area detenuti del reparto psichiatrico del «Papa Giovanni ». Uno scrupolo del medico del carcere, visto che Dongellini era già in cura da una psichiatra per una depressione e visto che dopo l’omicidio si era procurato tagli ai polsi con un coltello più piccolo di quello usato per uccidere e poi aveva ingerito candeggina.