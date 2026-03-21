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Cronaca / Bergamo Città Sabato 21 Marzo 2026
in aggiornamento

Delitto di via Pescaria, Dongellini davanti al Gip: terminato l’interrogatorio di convalida

LE INDAGINI. Concluso l’esame sabato 21 marzo intorno alle 14: l’uomo deve rispondere dell’uccisione della moglie Valentina Sarto.

Redazione Web
Redazione Web
Delitto di via Pescaria, Dongellini davanti al Gip: terminato l’interrogatorio di convalida
Una foto con le immagini di Vincenzo Dongellini, 49 anni, e Valentina Sarto, 41 e del luogo del delitto a Bergamo, in via Pescaria

Si è concluso intorno alle 14 di sabato 21 marzo l’interrogatorio di convalida di Vincenzo Dongellini, 49 anni, comparso davanti al gip Federica Gaudino dopo il femminicidio della moglie, Valentina Sarto . Assistito dall’avvocato Stefania Battistelli, l’uomo si era in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo di non rilasciare dichiarazioni ai magistrati in merito ai fatti avvenuti mercoledì nella loro abitazione di Bergamo, in via Pescaria.

L’ex magazziniere è stato interrogato all’ospedale di Bergamo dove si trova ricoverato nell’area detenuti del reparto psichiatrico del «Papa Giovanni ». Uno scrupolo del medico del carcere, visto che Dongellini era già in cura da una psichiatra per una depressione e visto che dopo l’omicidio si era procurato tagli ai polsi con un coltello più piccolo di quello usato per uccidere e poi aveva ingerito candeggina.

Intanto, dopo l’esecuzione dell’autopsia, la Procura ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. I funerali di Valentina Sarto, 41 anni, saranno celebrati martedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina.

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