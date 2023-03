Fontanili in secca: «Non è mai successo in migliaia di anni»

Se si pensa che da queste parti un tempo c’era un enorme lago paludoso e che i monaci, cistercensi prima e benedettini poi, dovettero faticare non poco per bonificarlo e rendere fertili i campi della Geradadda, a guardare oggi i fontanili della pianura praticamente in secca c’è da restare davvero senza parole. «È un disastro», ammette sconsolato e senza mezzi termini Luigi Ghilardi, presidente dell’associazione Amici dei fontanili di Dovera, paese del Cremasco che confina con il Lodigiano e non dista molto dalla Bassa bergamasca. Del resto quaggiù, nelle distese di campi, i confini non esistono.