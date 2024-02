Ucciso a Martinengo, chiese lui ai medici: dimettete mia moglie

Il primo esito dell’autopsia eseguita martedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII dal medico legale Andrea Verzeletti è servita per stabilire che l’uomo è stato colpito da più di venti coltellate inferte dalla moglie Caryl Menghetti, di dieci anni più giovane, in preda ai più cupi deliri. Con un grosso coltello da cucina la donna ha colpito il marito mentre i due si trovavano nella camera da letto della loro casa di via Cascina Lombarda, mentre la figlia di cinque anni, ora affidata ai nonni materni, continuava a dormire nella cameretta confinante .

individuati agli arti inferiori e alle mani, cosa che fa pensare a un estremo tentativo dell’uomo di difendersi dalla furia omicida della moglie. L’uomo era morto sul colpo ed era stata la stessa Caryl Menghetti a contattare in videochiamata la sorella, che, vedendola sporca di sangue, aveva lanciato l’allarme al 112 . Dell’accaduto non si erano accorti nemmeno i genitori della donna, che abitano nel seminterrato della stessa villetta, avvisati poi del fatto dall’altra figlia. A scatenare l’azione della donna, i problemi psichiatrici che l’accompagnavano da alcuni anni.

Proprio la mattina di giovedì scorso, in uno stato delirante, era stata accompagnata da Diego Rota all’ospedale di Treviglio, per essere visitata al Pronto soccorso e quindi nel reparto di Psichiatria: la donna sosteneva che il marito fosse implicato in giri di pedofilia e qualora avesse avuto conferma dei suoi sospetti, lo avrebbe ucciso. La donna era stata poi dimessa con prescrizione di alcuni farmaci, tornando a casa con il marito, che ha ucciso poche ore dopo. Lo stesso Rota, è emerso, avrebbe spinto perché venisse dimessa: «Preferisco portarla a casa con me», avrebbe detto. Menghetti, per la quale è stato convalidato l’arresto, si trova in cura nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.