Ubriaco aggredisce la ex, in carcere pensionato di 71 anni

Ha picchiato la ex fidanzata al culmine di una lite, mentre era sotto effetto dell’alcol. Un pensionato di 71 anni di Borgo di Terzo è scappato in auto, ma è stato intercettato e inseguito dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

Tutto è successo nel pomeriggio di lunedì 27 maggio a Gaverina Terme, quando la ex del pensionato, una donna di 56 anni, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto perché l’uomo la stava picchiando. Subito la telefonata è stata girata alla caserma dei carabinieri di Casazza, che hanno mandato una pattuglia a casa della vittima. Mentre erano a poca distanza dall’abitazione hanno incrociato in senso contrario il pensionato che alla vista della gazzella è scappato a tutta velocità in direzione di Casazza. I carabinieri si sono messi all’inseguimento: l’uomo ha effettuato manovre spericolate per le strade del paese, con l’auto dei militari che lo inseguiva con i lampeggianti e le sirene accesi, rischiando di provocare gravi incidenti visto l’orario pomeridiano e il traffico intenso di auto e moto.

Folle corsa in paese

In molti a Casazza hanno assistito attoniti alla scena, degna di un film: alla fine il pensionato ha fermato di colpo la sua utilitaria in centro ed è sceso. I carabinieri lo hanno bloccato immediatamente, mentre in supporto è arrivata un’altra pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di Clusone che era stata chiamata preventivamente.

Il 71enne ha dato segni evidenti del suo stato di ebbrezza, barcollando, urlando e insultando i militari e minacciando ritorsioni verso la sua ex. Ha anche rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Gli è stata quindi ritirata la patente e sequestrata l’auto ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Gli arriverà anche una pensante sanzione per tutti gli articoli del Codice della strada che ha violato nella sua folle corsa.

Arrestato, va in cella