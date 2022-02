«On the road» a Bergamo, candidature entro il 15 marzo

La Polizia Locale di Bergamo cerca ragazzi che vogliano vivere un fine settimana lungo le strade accanto alle pattuglie, per conoscere il lavoro che il Comando di via Coghetti svolge quotidianamente nella nostra città: è il primo effetto concreto della sottoscrizione, avvenuta qualche giorno fa, con l’Associazione «Ragazzi On The Road» di un progetto per coinvolgere ragazzi/e dai 17 a 20 anni che avranno l’opportunità di calarsi nei panni di agenti di Polizia Locale. Un vero e proprio «schianto» con la realtà, attraverso una serie di esperienze dirette, vissute sul campo.

Che cosa è «On the road»

Il progetto educativo «Weekend On The Road», promosso dall’Associazione socio-educativa Ragazzi On The Road, è un’iniziativa - unica in Italia - che sta espandendosi sempre più nella Regione Lombardia; una sorta di educazione civica e alla legalità imparata direttamente sulla strada nei panni della Polizia Locale e delle istituzioni preposte alla prevenzione e sicurezza.

Il progetto, nato 15 anni fa in Valle Seriana, ha visto oltre 750 protagonisti del format educativo che, al termine dell’esperienza, si sono dichiarati infatti «cambiati» e «maturati» dopo aver affiancato Polizia Locale, Forze dell’Ordine e di Pronto intervento del Numero Unico d’Emergenza 112, di cui l’Associazione è testimonial.

L’edizione 2022 si terrà presso il Comando della Polizia Locale di Bergamo nei seguenti weekend:

• venerdì 20, sabato 21, domenica 22 maggio

• venerdì 10, sabato 11, domenica 12 giugno