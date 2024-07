Cinghiali e lupi, Coldiretti: «Agricoltori in ostaggio della fauna selvatica»

Non basta il maltempo, anche i cinghiali azzerano i raccolti degli agricoltori, che sempre più esasperati chiedono soluzioni efficaci. Oltre a campi, vigneti, frutteti, orti e pascoli devastati dalla presenza di questi animali, anche greggi e mandrie sono sotto attacco. Ai cinghiali si aggiungono nutrie, cervi, corvi e recentemente si è rilevata anche la presenza dei lupi. L’allarme ormai si alza dalle campagne bergamasche quotidianamente con gli agricoltori sempre più arrabbiati per i danni subiti e per il lavoro vanificato.

«Veicolo di peste suina»

«Ormai in tutti gli incontri che facciamo sul territorio – spiega il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella – emerge con forza l’esigenza di risolvere questa piaga che diventa di giorno in giorno sempre più grave. I nostri associati sono esasperati e non ne possono più. I cinghiali rappresentano anche il principale veicolo di diffusione della peste suina africana, una malattia innocua per l’uomo ma che minaccia la sopravvivenza della norcineria nazionale, una filiera che vale complessivamente circa 20 miliardi. Secondo le attuali regole, basta un cinghiale malato rinvenuto a chilometri di distanza da una stalla per far scattare la decisione di abbattere migliaia di maiali perfettamente sani. È un rischio gravissimo».

Preoccupano anche i lupi

Da tempo Coldiretti Bergamo ha posto una grande attenzione sulla necessità di contenere il numero dei cinghiali perché questi animali si stanno diffondendo ovunque, distruggono le produzioni alimentari, sterminano i raccolti, causano incidenti stradali con morti e feriti, si spingono fino all’interno dei centri urbani mettendo in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. Preoccupano anche recenti episodi che si sono verificati nelle valli bergamasche, con lupi che hanno sbranato pecore e vitelli. Queste predazioni fanno comprendere quanto sia urgente correre ai ripari con un’azione per tutelare la sicurezza dei territorio e salvaguardare gli animali allevati che non sono meno importanti dei lupi.

«Ribadiamo che serve un cambio di passo nell’affrontare questo problema – prosegue Borella -, non solo gli agricoltori non possono convivere costantemente con questa spada di Damocle che pende sulla loro testa ma il proliferare incontrollato di questi animali rappresenta una grave minaccia anche per la sicurezza dei cittadini. La fauna selvatica oggi è, a tutti gli effetti, un problema sociale che si ripercuote sull’intero il territorio».

«Così si allontanano i giovani»