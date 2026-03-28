Aeroporto di Orio, un’estate da 152 destinazioni: tra le novità Kuwait, Rabat e Lemnos

Lo scalo orobico raggiunge quota 152 destinazioni servite da 23 compagnie aeree in 44 Paesi. Tra le novità dell’estate 2026 figurano otto nuove destinazioni: Kuwait City (dal 20 maggio con Jazeera Airways), Billund in Danimarca (Norwegian), Rabat in Marocco e Lemnos in Grecia (Ryanair), Oradea e Tirgu Mures in Romania e Skopje in Macedonia del Nord (Wizz Air), oltre a Prishtina in Kosovo (GP Aviation).

Crescono le destinazioni e le frequenze

Previsti anche aumenti di frequenza su rotte già attive, sia verso il Sud Italia sia su collegamenti internazionali, in particolare verso Spagna e Regno Unito. Fino al 24 ottobre sono programmati circa 13 milioni di posti , con un incremento del 9% rispetto all’estate 2025.

Quella del 2026 sarà inoltre la prima stagione completa con la nuova area partenze , inaugurata a novembre 2025, che ha ampliato gli spazi e potenziato i controlli di sicurezza con tecnologie di ultima generazione. Migliorie anche per i passeggeri a ridotta mobilità, con l’ampliamento della Sala Amica, progettata per garantire maggiore comfort e assistenza.