Aeroporto di Orio, un’estate da 152 destinazioni: tra le novità Kuwait, Rabat e Lemnos
VERSO L’ESTATE. Si amplia il network dell’aeroporto orobico con l’avvio della stagione estiva 2026, al via da domenica 29 marzo in concomitanza con il passaggio all’ora legale.
Orio al Serio
Lo scalo orobico raggiunge quota 152 destinazioni servite da 23 compagnie aeree in 44 Paesi. Tra le novità dell’estate 2026 figurano otto nuove destinazioni: Kuwait City (dal 20 maggio con Jazeera Airways), Billund in Danimarca (Norwegian), Rabat in Marocco e Lemnos in Grecia (Ryanair), Oradea e Tirgu Mures in Romania e Skopje in Macedonia del Nord (Wizz Air), oltre a Prishtina in Kosovo (GP Aviation).
Crescono le destinazioni e le frequenze
Previsti anche aumenti di frequenza su rotte già attive, sia verso il Sud Italia sia su collegamenti internazionali, in particolare verso Spagna e Regno Unito. Fino al 24 ottobre sono programmati circa 13 milioni di posti , con un incremento del 9% rispetto all’estate 2025.
Quella del 2026 sarà inoltre la prima stagione completa con la nuova area partenze , inaugurata a novembre 2025, che ha ampliato gli spazi e potenziato i controlli di sicurezza con tecnologie di ultima generazione. Migliorie anche per i passeggeri a ridotta mobilità, con l’ampliamento della Sala Amica, progettata per garantire maggiore comfort e assistenza.
In continuo aumento il traffico passeggeri e anche quello merci.
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