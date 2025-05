Alberghi pieni per il ponte, bel tempo e musei aperti: tutti gli eventi in programma

Ponte del Primo Maggio da pienone nelle strutture ricettive della città. Le prenotazioni alberghiere hanno superato le percentuali di riempimento registrate lo scorso anno, quando la festività cadeva di mercoledì. Quest’anno nel capoluogo si registra l’82,3% di occupazione, contro il 69,3% del 2024, mentre in provincia si registra il 73,7% contro il 52,8% dello scorso anno.

«I dati sono certamente positivi e confermano come la destinazione Bergamo sia sempre più gettonata – commenta l’amministratore delegato di Visit Bergamo, Christophe Sanchez –. Sia in città che in provincia registriamo percentuali di riempimento molto alte, con visitatori e turisti che tendono a fermarsi molto di più rispetto al passato». Gli operatori sono soddisfatti per i numeri riscontrati nei ponti, dove il Primo Maggio ha superato anche la Pasqua.

Gli albergatori sorridono

«Il ponte del 1° Maggio, baciato dal bel tempo quasi estivo, ha fatto registrare un’occupazione altissima, probabilmente superiore anche al periodo pasquale – fa presente Alessandro Capozzi, presidente del gruppo albergatori di Confcommercio Bergamo, che fa capo a Federalberghi, oltre che gestore dell’Hotel Città dei Mille a Bergamo -. Se vogliamo vedere anche un rovescio della medaglia, notiamo che si è però verificato, proprio come conseguenza dei lunghi ponti, un calo delle presenze infrasettimanali, legate in particolare al comparto business. È chiaro che possiamo comunque essere soddisfatti, anche se una fotografia più precisa e puntuale della stagione la otterremo solo più avanti nel tempo».

Anche Daniele Zambonelli, dell’hotel Cappello d’Oro di Porta Nuova sottolinea che «è un buon ponte del Primo Maggio, con un flusso di presenze turistiche che ci soddisfa. Siamo al completo fino a domenica e devo dire che nelle occupazioni aiuta anche la manifestazione sportiva «BGY Airport Granfondo 2025» in programma domenica. Per quando riguarda le nazionalità, abbiamo un mix di italiani e tanti turisti provenienti dal Nord Europa, da Paesi come Scandinavia, Benelux e Gran Bretagna». Robi Amaddeo della Locanda Mimmo di Città Alta evidenzia come «già in aprile abbiamo raggiunto percentuali di occupazione vicine al tutto esaurito e ora si entra in maggio con la stessa prospettiva: previsioni buone e stagione verso il decollo con tante presenze di visitatori e turisti stranieri che raggiungono Bergamo grazie all’aeroporto Il Caravaggio».

Oggi sono aperti anche i musei

Bergamaschi e turisti potranno sfruttare il Primo Maggio per visitare il Museo della Cattedrale (aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19), Palazzo del Podestà con Campanone e Museo del Cinquecento (dalle 10 alle 19), la Rocca (dalle 11 alle 18), il nuovo spazio museale in Porta Sant’Agostino «Mura di Bergamo» (dalle 11 alle 18), il Convento San Francesco (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18), il museo donizettiano (dalle 10 alle 17), la Torre dei Caduti (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), il museo di Scienze naturali Enrico Caffi (dalle 10 alle 18) e l’Orto Botanico (Colle Aperto dalle 10 alle 19, mentre la Valle della Biodiversità di Astino dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19).

Meteo dal sapore estivo