Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 16 Maggio 2026

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video

L’INIZIATIVA. I commercianti del centro di Bergamo hanno lanciato un flash mob silenzioso sul Sentierone, sabato 16 maggio alle 10.30, per reagire a furti, spaccate e insicurezza. L’iniziativa arriva dopo una serie di colpi nella zona dello shopping. Tiziana Fausti: «Non capisco perché non aderiscano le associazioni dei commercianti».

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
La manifestazione sul Sentierone
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Se siamo in 10 ha vinto l’insicurezza,il degrado,l’abbandono e la paura. Se siamo in cento,il nostro flah mob silenzioso farà rumore,più di quanto pensiate. È ora di alzare la testa e reagire a una situazione ormai insostenibile». Così i commercianti in questi giorni hanno fatto rete e hanno lanciato il flash mob silenzioso previsto sul Sentierone sabato 16 maggio alle 10.30: «la sua durata sarà brevissima tra i 15 e i 30 minuti massimo, ma sarà di forte impatto» hanno annunciato.

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
Al flash mob sul Sentierone
(Foto di Colleoni)

Tra di loro Tiziana Fausti con la figlia e valentina Dolci di Perpetua: le loro attività sono state colpite proprio nei giorni scorsi

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
Il flash mob sul Sentierone
(Foto di Colleoni)

La manifestazione è stata organizzata dopo i furti e le spaccate che hanno colpito nelle ultime settimane il centro di Bergamo. Colpito principalmente la zona dello shopping cittadino, dopo Perpetua, il caffè di via Paglia, Tiziana Fausti, il negozio di musica Daminelli, Alessandra Venturi e la gelateria in via Tiraboschi.

Ad essere colpita per ultima, Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro: qui sono stati svuotati gli scaffali dei profumi in vendita. Il colpo, messo a segno attorno alle 4 del 14 maggio, ha fruttato un bottino stimato in oltre 70 mila euro.

Una sessantina alla manifestazione

In tutto sono stati una sessantina i partecipanti che hanno mostrato i cartelli: «La sicurezza è un diritto», «Spaccano noi muore la città», «Bergamo merita rispetto». Tra di loro Tiziana Fausti con la figlia e valentina Dolci di Perpetua: le loro attività sono state colpite proprio nei giorni scorsi.

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
All’edicola i cartelli del flash mob
Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
La saracinesca semi abbassata e il cartello da Tiziana Fausti
Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
La saracinesca semi abbassata e il cartello da Limon

«Non è una manifestazione contro qualcuno, contro determinate categorie sociali e persone fragili né contro l’amministrazione. È un segnale, pacato, per Bergamo. Chiediamo ascolto, presenza concreta e collaborazione tra tutte le istituzioni. Sicurezza e degrado non sono temi ideologici ma condizioni essenziali del vivere in sicurezza e libertà. Il nostro auspicio è che non da domani, ma da oggi, tutti gli interlocutori possano fare la loro parte, mettendo al centro il bene della città prima delle logiche politiche» ha detto Silvano Sacchi, presidente del Comitato Bergamo Centro che ha indetto la manifestazione mentre Patto per il Nord - che ha aderito al flash mob - ha promosso una raccolta firme con oltre 200 sottoscrizioni per chiedere l’installazione di nuova videosorveglianza nelle zone nevralgiche del centro dotate anche, laddove possibile, di sistemi con intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale delle presenze.

«Come Patto per il Nord abbiamo raccolto oltre 200 firme per chiedere che vengano aumentate le telecamere. Porteremo le firme alle istituzioni»

«Vi guardo e vedo in voi la Bergamo che non abbassa la testa e non si arrende ai furti e alle aggressioni - dice Serena Fassi di Patto per il Nord -. Abbiamo appreso che la sindaca Elena Carnevali si è rivolta al governo e al ministro Piantedosi. Bene, ne siamo contenti, ma forse doveva farlo prima. Il Comune ha comunque delle responsabilità in materia di sicurezza, sia sulla riorganizzazione della Polizia Locale sia sull’aumento dell’illuminazione nelle zone sensibili. Come Patto per il Nord abbiamo raccolto oltre 200 firme per chiedere che vengano aumentate le telecamere. Porteremo le firme alle istituzioni».

Bergamo, commercianti in piazza contro furti e spaccate. Tiziana Fausti: «Promesse due pattuglie di notte» - Foto e video
Tiziana Fausti al flash mob sul Sentierone
(Foto di Colleoni)

Al flash mob ha preso la parola anche Tiziana Fausti: «Ho incontrato il vicesindaco Gandi che ha promesso da subito il controllo del centro con due pattuglie durante la notte - e aggiunge -. Non capisco il silenzio delle associazioni, di Confcommercio e e delle associazioni consumatori, che dovrebbero rappresentarci, e del perché non aderiscano a questa richiesta (di aumentare la sicurezza, ndr). La sicurezza è un diritto, di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Furti, Rapine
Politica
politica interna
Raccolta dati personali
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Dettaglio
Alessandra Venturi
Tiziana Fausti
Polizia di Stato