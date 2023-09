Bergamo, rissa in Porta Nuova: fogli di via per un anno dalla città per due giovani

Secondo le indagini, i due giovani, di origine egiziana, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2004, già deferiti all’autorità giudiziaria per rissa aggravata, hanno partecipato attivamente alle fasi che hanno portato i gruppi di giovani ad affrontarsi nella zona centrale di Bergamo. I due, residenti nei comuni di Brembate e Capriate, non potranno per un anno tornare nel Comune di Bergamo, se non autorizzati per legittimi motivi dall’autorità di pubblica sicurezza, incorrendo, in caso di violazione nella pena dell’arresto da uno a sei mesi con l’eventuale aggravio della misura in atto. La questura spiega che sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti che hanno partecipato ai cori discriminatori.