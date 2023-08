L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: i musei della nostra Bergamasca

Ci rimangono da esplorare altre zone verdi della provincia – come la Valle Imagna e la Val Cavallina – ma per oggi preferiamo consigliarvi alcuni musei imperdibili da vedere al di fuori della città. L’elenco che abbiamo preparato è perfetto per soddisfare tutti i gusti. Potrete scoprire dipinti e sculture degli artisti clusonesi (e non) al Mat di Clusone, giocare con la scienza al museo Explorazione di Treviglio e conoscere i fossili del nostro territorio al Parco paleontologico di Cene. Per gli amanti dell’arte sacra c’è il Macs a Romano e per gli appassionati di Canova l’Accademia Tadini a Lovere. E poi, ultimi ma non meno importanti, due specialità del nostro territorio: a Camerata Cornello si trova un museo dedicato alla famiglia Tasso, che gestì il servizio postale europeo per secoli, mentre Dalmine ospita una collezione di presepi unica al mondo. Insomma, un bel giro culturale per tutta la provincia, adatto sia ai giovani più curiosi e alle famiglie, che agli adulti appassionati di storia e arte.