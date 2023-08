L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: la Val Seriana e la Val di Scalve

Con la puntata degli «Imperdibili» di settimana scorsa abbiamo iniziato il giro delle valli bergamasche: siamo partiti con la Val Brembana e siamo pronti ora per scoprire anche la Val Seriana e la Val di Scalve. Famosa per le rinomate località sciistiche, i borghi storici, la natura incontaminata e i sapori autentici, questa zona offre alcune mete davvero indimenticabili.

Nelle scorse settimane vi abbiamo proposto 7 mete imperdibili in Città Bassa, altrettante in Città Alta, sul Sebino e nella Bassa, concentrandoci nella terza puntata anche sui musei più interessanti di Bergamo e nell’ultima sulla Val Brembana. Dal sondaggio di settimana scorsa è emerso che i luoghi preferiti dai nostri utenti nella valle del fiume Brembo sono il passo San Marco a Mezzoldo – perfetto per una passeggiata e un ottimo pranzo in rifugio – e il ponte tibetano a Dossena, il più lungo del mondo.