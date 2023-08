L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: la Val Brembana

Come ogni settimana, potete votare la vostra destinazione preferita tra queste sette tramite il sondaggio che trovate nelle nostre storie di Instagram. Abbiamo raccolto anche le opinioni degli abitanti della valle, che in un video raccontano i loro luoghi preferiti della Val Brembana. Il reel verrà pubblicato sulla nostra pagina Instagram (@ecodibergamo) nel pomeriggio di sabato 12 agosto. Domenica 13 arriverà invece il momento del nostro Giovanni Ghisalberti: il collega della redazione Provincia vi mostrerà i suoi due «luoghi del cuore», ovvero il porto storico di Clanezzo, alla confluenza tra il torrente Imagna e il fiume Brembo, e il Casinò di San Pellegrino. Quest’ultimo in particolare ha un profilo famosissimo: è infatti l’immagine presente sull’etichetta dell’acqua San Pellegrino, conosciuta in tutto il mondo. «È stato utilizzato come set cinematografico da registi importanti, tra tutti Federico Fellini, che qui ha girato “Giulietta degli spiriti” – spiega Ghisalberti –. Ma anche cantanti, come Fedez e Bianca Atzei, l’hanno scelto per i propri video musicali, per non parlare poi dei numerosi spot pubblicitari girati in queste sale.