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Cronaca / Hinterland Sabato 12 Settembre 2026

Ponteranica, tentato furto di rame al cimitero: danneggiati gronde e pluviali

NUOVO COLPO. Incursione nella notte al camposanto: ignoti hanno cercato di asportare il rame dai tetti. Sul posto polizia locale e carabinieri.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Alessio Malvone
Alessio Malvone

Ponteranica

Tentato furto di rame nella notte al cimitero di Ponteranica, nel centro del paese. Ignoti hanno manomesso le coperture delle campate centrali, rimuovendo gronde e una ventina di pluviali in rame. Il materiale, però, è stato abbandonato all’interno del camposanto e nulla sarebbe stato portato via. «Hanno fatto parecchio rumore e un grandissimo danno», spiega la sindaca Susanna Pini, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessora ai Lavori pubblici Giulia Bonora.

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Una gronda di circa 40 metri caduta a terra

Secondo la ricostruzione, sono state prese di mira le tre campate centrali del cimitero, quelle dotate di pluviali e gronde in rame. «Hanno tolto una ventina di pluviali e li hanno lasciati a terra – riferisce Pini –. Una gronda, lunga circa 40 metri, nel tentativo di rimuoverla è stata staccata dalla muratura ed è caduta. Probabilmente il forte rumore li ha fatti scappare».
I danni hanno interessato anche il tetto: «Hanno cercato di alzare la copertura perché è tutta di rame. Sono da rifare diverse parti delle coperture. Il danno non è ancora quantificabile, ma è veramente importante».

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Il rame al cimitero
(Foto di Bedolis)
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Il rame al cimitero
(Foto di Bedolis)
Ponteranica, tentato furto di rame al cimitero: danneggiati gronde e pluviali
Il rame al cimitero
(Foto di Bedolis)

La segnalazione dei cittadini e l’intervento

Ponteranica, tentato furto di rame al cimitero: danneggiati gronde e pluviali
Furto di rame al cimitero di Ponteranica
(Foto di Bedolis)

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. Sul posto è intervenuta per prima la polizia locale, mentre la sindaca ha poi contattato i carabinieri. Nel cimitero non sono presenti telecamere. Il camposanto resta comunque aperto: la grande gronda caduta e gli altri elementi sono stati messi in sicurezza o rimossi.

L’episodio arriva dopo altri furti di rame registrati nella Bergamasca: nella notte precedente a Zandobbio sono stati rubati dieci pluviali dal cimitero, mentre ad agosto episodi analoghi avevano interessato Luzzana e Borgo di Terzo, in Val Cavallina.

Pini: «Una ferita per tutta la comunità»

«È una ferita grande che viene fatta al territorio, al paese e a tutta la comunità – sottolinea la sindaca – perché qui c’è la memoria di tutti i nostri cari. Abbiamo sempre cercato di mantenere il nostro cimitero dignitoso e bello. Questo è un danno forte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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