Ponteranica, tentato furto di rame al cimitero: danneggiati gronde e pluviali

Tentato furto di rame nella notte al cimitero di Ponteranica, nel centro del paese. Ignoti hanno manomesso le coperture delle campate centrali, rimuovendo gronde e una ventina di pluviali in rame. Il materiale, però, è stato abbandonato all’interno del camposanto e nulla sarebbe stato portato via. «Hanno fatto parecchio rumore e un grandissimo danno», spiega la sindaca Susanna Pini, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessora ai Lavori pubblici Giulia Bonora.

Una gronda di circa 40 metri caduta a terra

Secondo la ricostruzione, sono state prese di mira le tre campate centrali del cimitero, quelle dotate di pluviali e gronde in rame. «Hanno tolto una ventina di pluviali e li hanno lasciati a terra – riferisce Pini –. Una gronda, lunga circa 40 metri, nel tentativo di rimuoverla è stata staccata dalla muratura ed è caduta. Probabilmente il forte rumore li ha fatti scappare».

I danni hanno interessato anche il tetto: «Hanno cercato di alzare la copertura perché è tutta di rame. Sono da rifare diverse parti delle coperture. Il danno non è ancora quantificabile, ma è veramente importante».

Il rame al cimitero

(Foto di Bedolis) Il rame al cimitero

(Foto di Bedolis) Il rame al cimitero

(Foto di Bedolis)

La segnalazione dei cittadini e l’intervento

Furto di rame al cimitero di Ponteranica

(Foto di Bedolis) A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. Sul posto è intervenuta per prima la polizia locale, mentre la sindaca ha poi contattato i carabinieri. Nel cimitero non sono presenti telecamere. Il camposanto resta comunque aperto: la grande gronda caduta e gli altri elementi sono stati messi in sicurezza o rimossi.

L’episodio arriva dopo altri furti di rame registrati nella Bergamasca: nella notte precedente a Zandobbio sono stati rubati dieci pluviali dal cimitero, mentre ad agosto episodi analoghi avevano interessato Luzzana e Borgo di Terzo, in Val Cavallina.

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