L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: scopriamo la Valle Imagna

Nella puntata di settimana scorsa degli «Imperdibili» ci siamo fermati alle porte di Bergamo per scoprire le bellezze dell’hinterland, come la Chiesa di San Bernardino a Lallio, il Polittico del Lotto a Ponteranica e la Strada del Moscato di Scanzo. Gli «Imperdibili» infatti è la rubrica social de L’Eco con cui ogni settimana vi consigliamo alcuni luoghi della nostra provincia che tutti – turisti e bergamaschi doc – dovrebbero visitare almeno una volta nella vita.

Oggi proseguiamo il tour delle valli – iniziato con 7 mete imperdibili in Val Brembana e 7 in Val Seriana – e facciamo una sosta in Valle Imagna. Qui uomo e natura hanno dato il meglio di sé, creando dei luoghi spettacolari, come il Santuario della Cornabusa, che Papa Giovanni XXIII ha definito «il Santuario più bello che esiste perché non l’ha fatto la mano dell’uomo, ma Dio stesso». Il Santuario si trova infatti all’interno di una cavità naturale delle Orobie prodotta dell’erosione dell’acqua.

Un’altra località in cui uomo e natura sono stati complementari sono i Tre Faggi a Fuipiano, dove tre imponenti alberi secolari accompagnano diversi dolmen, con un effetto finale che ha fatto meritare a questa zona il soprannome di «Stonehenge bergamasca». Il Parco del Romanico rappresenta invece un gioiello architettonico inserito in un contesto naturale alquanto suggestivo. Non mancano poi i fossili della Valle del Brunone, passeggiate e relax al laghetto del Pertus e tanta storia nel borgo di Arnosto…

San Tomè ad Almenno San Bartolomeo Arnosto a Fuipiano Il santuario della Cornabusa

Potete votare la vostra destinazione preferita tra le sette proposte tramite il sondaggio che trovate nelle nostre storie di Instagram. Dall’indagine di settimana scorsa è emerso che i posti più apprezzati dell’hinterland sono il Polittico del Lotto e la Strada del Moscato di Scanzo. Quest’ultima è stata nominata da molti bergamaschi anche durante le nostre «interviste in strada». Oggi pomeriggio (sabato 9 settembre) sulla nostra pagina Instagram troverete lo stesso format dedicato alla Valle Imagna: quali sono le mete più amate dai bergamaschi in questa valle?

Il Polittico del Lotto invece è stato scelto come «luogo del cuore» anche dal nostro giornalista Stefano Serpellini, che settimana scorsa ha curato il video con i «luoghi del cuore» della redazione. Questa settimana tocca al collega Paolo Doni mettersi il gioco e accompagnarvi nell’esplorazione dei posti che più ama della Valle Imagna. Come primo «luogo del cuore» ha scelto il Resegone, celeberrimo monte al confine tra Bergamo e Lecco. Nel video Doni ci porterà fino in cima alla montagna, dove spiccano la bandiera italiana e una croce. «È una montagna alla portata di tutti, si possono portare i bambini ed è accessibile in tutte le stagioni. Ma è anche una montagna che dà soddisfazioni, perché ci sono anche dei percorsi di arrampicata». Insomma, una meta che soddisfa i gusti di tutti gli appassionati. «Un altro dei tesori della valle sono le sue borgate – aggiunge Doni – con il loro patrimonio antropologico, storico e architettonico. Tra queste, la Contrada Canito a Corna Imagna è un vero e proprio gioiello».