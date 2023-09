L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: la Val Cavallina

Siamo giunti alla penultima puntata degli «Imperdibili», la rubrica social con cui ogni settimana vi suggeriamo 7 luoghi da visitare assolutamente tra Bergamo e provincia. Durante l’estate abbiamo accompagnato i nostri lettori alla scoperta della città delle sue meraviglie, per poi fare un salto sul Sebino, passare dalla Bassa e iniziare un bel giro delle valli. Tour che proseguiamo oggi, in questo undicesimo appuntamento degli «Imperdibili»: ecco dunque 7 mete da non perdere in Val Cavallina.

Tra le proposte di questa puntata arte e storia sono protagoniste con gli affreschi della Cappella Suardi a Trescore e il Palazzo Suardi-Re-Melis a Ranzanico, ma diamo ampio spazio anche agli amanti della natura e delle attività all’aperto, ai quali suggeriamo di visitare la riserva naturale WWF di Valpredina o arrivare pedalando fino al Santuario della Madonna dei ciclisti a Gaverina. Abbiamo scelto poi di farvi scoprire un pezzetto di storia della Resistenza italiana inserendo nella lista la Malga Lunga sopra Sovere, una delle roccaforti partigiane, intitolata alla 53esima Brigata Garibaldi «13 Martiri di Lovere» che proprio qui il 17 novembre 1944 combatté contro fascisti.

Tra le località della puntata di settimana scorsa, dedicata alla Valle Imagna, le più votate sono state il laghetto del Pertus, spazio perfetto per trascorrere qualche ora all'aria aperta in famiglia, e il Santuario della Cornabusa, che affascina tutti i visitatori con la sua combinazione unica di roccia, acqua e luce.

Domenica 17 settembre arriverà invece il momento dei «luoghi del cuore» con Teo Mangione, voce storica di Radio Alta, che accompagnerà i nostri lettori in un bel viaggio intorno al lago di Endine, dove da ragazzino amava trascorrere il pomeriggio con gli amici e dove ancora oggi si reca per correre: «Pensate che in questi anni ho fatto ben 15 mila chilometri in questo posto, insomma… l’ho fatto mio». Poi anche qualche informazione curiosa, sconosciuta ai più: «Questa è la zona della “giasera”, la parte più in ombra, la più fredda del lago, da cui si estraevano i blocchi di ghiaccio che servivano per conservare il cibo, i primi frigoriferi del Novecento».