Maltempo, Pamela, l’addio di Gasperini e l’esplosione di Bagnatica: le notizie più lette del 2025

Fine anno, tempo di bilanci anche per il nostro sito. Come di consuetudine cogliamo l’occasione per spulciare la classifica delle notizie più lette, un modo per capire le vostre preferenze ma anche per ripercorrere gli avvenimenti più significativi dell’anno che abbiamo trascorso insieme. La cronaca nera è sempre la più letta, ma nella graduatoria abbiamo trovato anche notizie di sanità, di cronaca bianca e rosa che denotano quanto, in un periodo internazionale così difficile, ci sia sempre più bisogno e desiderio di leggere anche notizie «buone» e «leggere». Ecco allora una carrellata delle notizie che abbiamo trovato t ra le 20 più lette sul nostro sito nel 2025.

Albino ricorda Stefano e Marzia Mecca a sei anni dall’incidente aereo

La notizia più letta riguarda un anniversario di una tragedia che ha colpito la nostra comunità sei anni fa. Era il 21 settembre 2019 quando il 51enne Stefano Mecca e la figlia Marzia di 15 anni sono morti in un incidente aereo. Il velivolo che l’uomo stava pilotando si è schiantato 4 minuti dopo il decollo, a bordo anche le altre due figlie che per fortuna si sono salvate. La comunità di Albino li ha ricordati con un’opera in ceramica «La via degli angeli». La scultura, realizzata da Gioela Suardi, raffigura due angeli che leggono libri e sarà collocata nel giardino delle vecchie scuole elementari di Desenzano, oggi Casa delle Associazioni.

Melanomi: attenzione ai nei nuovi, non a quelli vecchi

La rubrica «La Salute» è da sempre tra le più lette e apprezzate sul nostro sito, tanto che negli ultimi due anni si è arricchita anche di una serie di podcast realizzati con i più autorevoli medici che operano nella nostra provincia. La notizia più letta di questa sezione è relativa ai melanomi. L’articolo parla dell’importanza del controllo e della cura della pelle e in particolare come durante l’estate sia fondamentale osservare la nostra cute: la maggior parte dei melanomi, infatti, nasce da nei nuovi, non da quelli preesistenti. Controllare i cambiamenti cutanei propri e di familiari o amici può fare la differenza, anche se nulla sostituisce la valutazione di un dermatologo.

Camminare sull’acqua: l’opera di Christo sul lago d’Iseo

Tra le dieci notizie pubblicate per la rubrica «Accadde davvero a Bergamo» è stato apprezzatissimo l’articolo che rievoca un evento storico per Bergamo, Brescia e per il Sebino. L’installazione di The Floating Peers dell’artista Christo. Nel 2016, infatti, il lago d’Iseo si trasformò in un’installazione di land art memorabile. Per 16 giorni, un percorso pedonale lungo fino a 3 km ha collegato Sulzano a Monte Isola e all’Isola di San Paolo, permettendo ai visitatori di camminare letteralmente sull’acqua. La passerella galleggiante, larga 16 metri, era composta da circa 226.000 cubi in polietilene rivestiti da 70.000 m² di tessuto giallo, scelto per le variazioni cromatiche con la luce e l’umidità del lago «The Floating Piers» è stata l’installazione d’arte più visitata al mondo nel 2016 e a quanto pare desta ancora la curiosità di migliaia di lettori.

La passerella di Christo sul lago d’Iseo

Bergamo, addetto alla sicurezza accoltellato in centro

Il 2025 era iniziato nel peggiore dei modi a Bergamo, con un omicidio. La tragedia è avvenuta venerdì 3 gennaio in via Tiraboschi, in pieno centro a Bergamo: Mamadi Tunkara, 36 anni, addetto alla sicurezza del Carrefour, è stato accoltellato mortalmente mentre raggiungeva il supermercato. L’aggressore, Sadate Djiram, 28enne originario del Togo , incensurato, stava completando un percorso di studi per ottenere un diploma di scuola superiore. È stato arrestato alla frontiera con la Svizzera dove stava cercando di fuggire. L’uomo pensava che Mamadi avesse una relazione con la sua ex compagna. In quei giorni fu grande la commozione e la partecipazione di tutta la comunità al dolore per la morte di Mamadi.

Via Tiraboschi fiori sul luogo dell'omicidio di Mamadi Tunkara ucciso da Sadate Djiram

(Foto di Yuri Colleoni)

Raffiche di vento a oltre 90km/h, decine di alberi abbattuti

Il cambiamento climatico si fa sentire sempre di più anche nella nostra provincia con eventi climatici estremi che si ripetono con una frequenza mai sperimentata prima. L’estate scorsa ricordiamo in particolare la forza brutale del vento che si accanì sulla Bergamasca nelle serata di lunedì 7 luglio. Il bilancio dei danni fu di 30 alberi caduti solo in città e altre decine in tutta la provincia . Le raffiche di vento raggiunsero i 98 km/h, una velocità registrata alle 21.30 dalle centraline collegate con il Centro meteo lombardo, posizionate sul territorio di Mapello. A Villa di Serio si sono raggiunti gli 88 km/h, a Palazzago 86, mentre tra Alzano Lombardo e Dalmine i 78 km/h. Intorno a quell’ora l’intensità delle precipitazioni ha raggiunto l’apice: ad Alzano Lombardo alle 21.45 le centraline registravano un’intensità di 443 mm/h di pioggia.

ae51da14-dbf2-11f0-96af-b20115507b17 I danni del maltempo di martedì 7 luglio a Bergamo. Video di Beppe Bedolis

Addio a Eros, la sua musica per sempre

Tra i lutti che hanno segnato il 2025 tra i più letti c’è quello di Giuseppe Casarotto, imprenditore e presidente del club Gamec, deceduto lo scorso 23 marzo. Un altro lutto che ha destato stupore e cordoglio è quello di Eros Locatelli, 38enne conosciuto come Dj Eros. Fin da piccolo a Bolgare, ha coltivato la passione per la musica, esibendosi in discoteche, eventi nazionali. È stato dj resident al Castello di Sulbiate e volto di Gardaland, ha animato anche matrimoni importanti, tra cui quello di Michelle Hunziker. Appassionato di ciclismo e da sempre vicino all’oratorio locale, era impegnato anche nel volontariato con la Protezione Civile e la sezione carabinieri.

Bergamo, 26enne accoltellato a morte: arrestato un 18enne

Una notizia di violenza omicida ha sconvolto la nostra città nel maggio di quest’anno. In via Ghirardelli a Bergamo tra la notte del 3 e 4 maggio Riccardo Claris, 26 anni, è stato accoltellato durante una lite notturna tra due gruppi di ragazzi ed è deceduto nonostante l’arrivo dei soccorsi. L’aggressore Jacopo de Simone, 18enne bergamasco, è stato arrestato e trasferito in carcere. Ancora da chiarire in modo definitivo il movente dell’omicidio che alla chiusura delle indagini è stato ricondotto a una lite tra tifosi.

Il luogo dove è stato ucciso Riccardo Claris in via Ghirardelli a Bergamo Un momento dei funerali di Riccardo Claris in Borgo Santa Caterina

Esplosione a Bagnatica: madre e figlio estratti vivi dalle macerie

Una notizia che non si dimentica facilmente è quella di una tragedia sfiorata a Bagnatica. Sono stati momenti di paura martedì 27 maggio all’alba, quando una villetta in via Isolabella è letteralmente esplosa. I vicini raccontano di un «boato fortissimo, sembrava una bomba» e dei ragazzi che urlavano mentre la parete della loro stanza cedeva. La madre e il figlio sedicenne sono stati estratti vivi dalle macerie grazie all’aiuto dei vicini e trasportati in codice rosso al Niguarda di Milano per gravi ustioni, ma non in pericolo di vita. Feriti anche il padre e l’altro figlio 17enne, meno gravi, ricoverati al Bolognini di Seriate. A dicembre l’inchiesta è stata archiviata: fu una fuga di gas accidentale, gli inquilini non hanno colpe.

2aef0772-dbf3-11f0-96af-b20115507b17 Palazzina sventrata da un’esplosione a Bagnatica, 6 feriti e 42 sfollati.

L’abitazione di Bagnatica sventrata dall’esplosione

(Foto di Colleoni) L’abitazione di Bagnatica sventrata dall’esplosione

(Foto di Colleoni)

Cassiglio, pitone reale sotto un’auto: salvato dai vigili del fuoco

Pitone catturato a Cassiglio

(Foto di Silvia Salvi) Anche notizie di cronaca bianca tra le più lette di questo 2025. Tra quelle che hanno destato più curiosità è quella di un intervento insolito per i vigili del fuoco di Zogno il 30 giugno scorso: un passante ha segnalato un serpente sotto un’auto e all’arrivo dei pompieri si è scoperto che si trattava di un pitone reale , che qualcuno ha irresponsabilmente abbandonato. L’animale si è infilato nel vano motore, è stato catturato con la pinza cattura-rettili e affidato ai carabinieri forestali, evitando rischi per lui e per tutta la comunità.

Il femminicidio di Pamela a Milano

Anche in questo 2025, purtroppo, la parola femminicidio è ben presente nella nostra classifica. Tra quelle che ha destato più sconcerto è la violenza mortale su Pamela Genini, 29enne originaria di Brembilla. La giovane bergamasca è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate sul terrazzo di casa a Milano, era la sera del 24 ottobre. Arrestato poco dopo il delitto, ora l’uomo è in carcere e deve rispondere di omicidio pluriaggravato.

Una fiaccolata in memoria di Pamela Genini uccisa dal compagno a Milano il 24 ottobre 2025 Pamela Genini, uccisa dal compagno a Milano

8ee59a88-dbf4-11f0-96af-b20115507b17 Milano, è una 29enne bergamasca, Pamela Genini, la vittima dell'ennesima brutale aggressione nei confronti di una donna

Marito accoltella la moglie nel parcheggio del supermercato a Seriate

Il 6 gennaio un altro episodio terribile di violenza sulle donne ha destato scalpore a Seriate. Una donna di 39 anni è stata ferita gravemente dal marito nel parcheggio di un supermercato davanti agli altri clienti increduli e impauriti. La donna è stata salvata grazie all’intervento di un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve, che è intervenuto per cercare di fermare il 48enne.

bde48134-dbf7-11f0-96af-b20115507b17 Seriate. Fu aggredita a coltellate davanti al supermercato. Daniela Manda vive nel terrore di quando quest'uomo uscirà dal carcere.Video di SIMONA BEFANI

Atalanta: l’addio del Gasp la lettera a L’Eco e lo striscione dei tifosi

Non poteva non essere tra le dieci notizie più lette della stagione. L’addio di Gian Piero Gasperini dopo nove incredibili anni in nerazzurro. Ci sono due articoli tra quelli più letti, la lettera affidata alle colonne del nostro giornale, in cui il Gasp spiega i motivi dell’addio e lo striscione dei tifosi apparso nella notte tra il 3 e il 4 giugno, davanti allo stadio: «Hai fatto un capolavoro, una storia incredibile… Grazie Mister Gasp». Il tecnico, arrivato nel 2016, ha trasformato la squadra ottenendo risultati impensabili prima. Un percorso entusiasmante che è culminato con la vittoria dell’Europa League.

Gian Piero Gasperini nell’ultima giornata di campionato a Bergamo il 27 maggio a Bergamo

(Foto di Afb) Lo striscione di ringraziamento dei tifosi dopo l’addio del Gasp il 3 giugno 2025

Nozze vip ad Onore: si sposa «Paso» dei Pinguini Tattici Nucleari

Nella top 10 c’è posto anche per una notizia di cronaca rosa. Domenica 28 settembre Lorenzo «Paso» Pasini, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari, si è sposato con Sofia nella sala consiliare del Comune di Onore. Circa 80 invitati hanno partecipato alla cerimonia, seguita dal ricevimento in un agriturismo locale.Il sindaco Ettore Schiavi, via social, ha scherzato sulla scelta della location, definendo la sala consiliare «la più bella disponibile». La festa è stata celebrata con addobbi floreali e dettagli curati nei minimi particolari, tra gioia e sole d’autunno.